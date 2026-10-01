„Žalgiris“ paaiškino situaciją dėl draudžiamo simbolio sirgalių plakate Eurolygos rungtynių metu

Prieš pat rungtynių pradžią organizuotų sirgalių tribūnoje buvo iškeltas plakatas, skirtas ilgamečiam sirgaliui, kuriam neseniai futbolo rungtynių metu buvo suteikta gyvybę išgelbėjusi medicininė pagalba. Plakate buvo pavaizduotas sirgalius, jam padėję medikai ir žinutė „Su šaliku amžinai“, simbolizavusi jo atsidavimą klubui bei padėką žmonėms, prisidėjusiems prie jo gyvybės išgelbėjimo.
Vis dėlto vėliau paaiškėjo, kad ant plakato buvo atsiradęs ir draudžiamas simbolis, kuris neturi jokio ryšio nei su pirminiu plakato sumanymu, nei su jo perduodama žinute.
Kauno „Žalgiris“ griežtai smerkia ir netoleruoja antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos bei bet kokių kitų neapykantos formų. Taip pat netoleruojame nacistinių, sovietinių ar kitų totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų. Tokiems simboliams ir jų apraiškoms mūsų renginiuose nėra ir nebus vietų.
Klubas yra nustatęs plakatų ir kitos vizualinės atributikos derinimo tvarką. Rengiant šią choreografiją buvo pateiktas ir su klubu suderintas plakato maketas, kuriame jokių draudžiamų simbolių nebuvo. Tai leidžia daryti išvadą, kad simbolis ant plakato atsirado jau po suderinimo proceso.
Nors draudžiamas simbolis buvo nedidelis ir nupieštas plakato kampe, tai jokiu būdu nemažina situacijos rimtumo. Jei jis būtų buvęs pastebėtas prieš iškeliant plakatą, šis plakatas nebūtų buvęs rodomas rungtynių metu.
Vertindami incidentą itin rimtai, kreipiamės į teisėsaugos institucijas, siekdami, kad būtų nustatytos visos įvykio aplinkybės. Klubas yra pasiruošęs visokeriopai bendradarbiauti, kad atsakingi asmenys būtų nubausti. Kol vyksta situacijos tyrimas, organizuotų sirgalių plakatų naudojimas rungtynių metu bus sustabdytas.
Taip pat peržiūrime ir griežtiname esamas kontrolės procedūras. Kartu su organizuotų sirgalių atstovais įgyvendinsime papildomus patikros mechanizmus, kurie leis dar kruopščiau tikrinti prieš rungtynes naudojamus plakatus ir kitą vizualinę medžiagą.
Atsiprašome visų sirgalių, partnerių ir visuomenės dėl susidariusios situacijos. Norime aiškiai pabrėžti, kad šis simbolis neatspindi Kauno „Žalgirio“ vertybių ar pozicijos. Tokių apraiškų netoleruojame ir imsimės visų būtinų priemonių, kad panašūs incidentai ateityje nepasikartotų.
Netrukus savo poziciją pateikė ir „Green White Boys“ (GWB).
„Rungtynėse mūsų tribūnoje buvo iškeltas tifo, skirtas ilgamečiam sirgaliui, kuriam futbolo rungtynių metu buvo suteikta gyvybę išgelbėjusi medicininė pagalba, – feisbuke rašo GWB. – Pagrindinė žinutė – „Su šaliku amžinai“ buvo skirta pagerbti sirgaliaus atsidavimą klubui ir padėkoti medikams.
Vėliau paaiškėjo, kad ant tifo buvo atsiradęs draudžiamas simbolis, neturintis nieko bendro su pirminiu sumanymu. Situaciją vertiname itin rimtai ir atsakingi žmonės bus nubausti.
Norime aiškiai pabrėžti, kad šis simbolis neatspindi GWB, jo vertybių ar pozicijos. Tokių apraiškų netoleruojame ir prisiimame pilna atsakomybę už šį įvykį. Imsimės priemonių, užtikrinančių, kad tokie incidentai nepasikartotų.“
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