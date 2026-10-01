„Žalgiris“ – „Paris“ tiesiogiai: stebėkite intriguojančias Eurolygos rungtynes

Rungtynių pradžia – 21:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Prieš susitikimą – nuo 21:15 val. – speciali laida „GoŽalgiris“ su Asta Žukaite-Nalivaikiene.
Praėjusią savaitę žalgiriečiai Eurolygos sezoną pradėjo pergale 83:77 prieš Belgrado „Crvena Zvezda“, o šią savaitę pirmosiose rungtynėse namuose 91:93 krito prieš Pirėjo „Olympiacos“.
Šiame susitikime komandai vis dar negalės padėti Nigelas Williamsas-Gossas.
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