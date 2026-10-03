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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Lietuvos ledo ritulio rinktinė turės naują trenerį: Ronas Pasco keliasi į Rumuniją

2026-10-03 15:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 15:33
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Lietuvos nacionalinei vyrų ledo ritulio rinktinei teks ieškoti naujo vyriausiojo trenerio. Nuo 2018 m. su komanda dirbęs kanadietis Ronas Pasco atsisveikina su Lietuva ir stoja prie Rumunijos nacionalinės ledo ritulio rinktinės vairo.

Ronas Pasco | Luko Balandžio / BNS foto nuotr.

Lietuvos nacionalinei vyrų ledo ritulio rinktinei teks ieškoti naujo vyriausiojo trenerio. Nuo 2018 m. su komanda dirbęs kanadietis Ronas Pasco atsisveikina su Lietuva ir stoja prie Rumunijos nacionalinės ledo ritulio rinktinės vairo.

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Asociacija „Hockey Lietuva“ oficialiai padėkojo 54-erių ledo ritulio specialistui už ilgametį darbą ir įspūdingus pasiekimus. R. Pasco Lietuvos rinktinėje debiutavo 2018–2019 m. sezone kaip asistentas, o jau kitais metais perėmė vyriausiojo trenerio pareigas ir tapo vienu ilgiausiai dirbusių strategų šalies ledo ritulio istorijoje.

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Per šį laikotarpį kanadietis su Lietuvos ledo ritulininkais fiksavo reikšmingus rezultatus. Didžiausiais stratego pasiekimais tapo 2021–2022 m. sezone iškovota I diviziono A grupės bronza bei 2024–2025 m. laimėtas I diviziono B grupės auksas, leidęs lietuviams sugrįžti į aukštesnį lygį. Praėjusiame 2025–2026 m. I diviziono A grupės čempionate R. Pasco auklėtiniai užėmė penktąją vietą ir išsaugojo savo pozicijas divizione.

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Naujojo stratego jau laukia iššūkiai Rumunijoje. Remiantis Rumunijos naujienų agentūros „Agerpres“ ir šalies ledo ritulio federacijos (FRHG) informacija, R. Pasco vadovaus ne tik vyrų nacionalinei komandai, bet ir koordinuos U-20 bei U-18 jaunimo rinktinių pasirengimą. Įdomu tai, kad Rumunijos rinktinė taip pat rungtyniauja I diviziono A grupėje, todėl ateityje lietuviams gali tekti oficialiuose turnyruose susidurti su buvusiu savo treneriu.

Didelę patirtį sukaupęs R. Pasco anksčiau yra dirbęs asistentu pajėgiuose Europos klubuose. Kanadietis ne vienerius metus talkino Kelno „Haie“ (Vokietija), Manheimo „Adler“ (Vokietija), Minsko „Dinamo“ ir Lozanos HC (Šveicarija) komandų vyriausiesiems treneriams.

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