Lietuvos karatė kovotojai Europos čempionatą pradėjo pergalėmis ir titulu

Pirmieji ant tatamių žengė jaunieji katos rungtis meistrai. Joje Lietuvos sportininkams pavyko iškovoti net 7 prizines vietas.
Europos jaunimo (iki 21 metų) čempionu tapo Nikas Kvasys, komandinėse varžybose su Kajumi Malinenu ir Domu Petrausku dar iškovojęs sidabrą.
Pakeliui į finalą klaipėdietis įveikė turką Ahmetą Turgutą Gencą, ukrainietį Sviatoslavą Jastyką ir rumuną Raulį Cotofaną, o lemiamoje dvikovoje įrodė savo pranašumą prieš dar vieną Ukrainos sportininką Marką Birherį.
„Gaila, kad dėl minimalios klaidos nepavyko su komanda užimti pirmosios vietos, bet viskas gerai, esu laimingas, kad pačiam pavyko pelnyti aukso medalį“, – po varžybų sakė N. Kvasys, visose amžiaus grupėse jau ne pirmus metus tiesiog kolekcionuojantis apdovanojimus.
Anot Europos čempiono, su laiku keičiasi ir pasirengimas čempionatams, ir motyvacijos šaltiniai.
„Su metais keičiuosi pats, kinta technika, jėga. Keičiasi ir pasiruošimas varžyboms - prieš 16-mečių čempionatus buvo vienaip, dabar – kitaip. Tenka daryti kitokias katas, jos yra ilgesnės, tad ir ištvermės reikia daugiau, – aiškino N. Kvasys. – O motyvuoja toliau viską tęsti ir anksčiau pelnyti aukso medaliai, negaliu užleisti pozicijų. Bet labiau lemia drausmė. Žinau, kad reikia, kad galiu, nes tą jau ankstesni rezultatai parodė. Su tuo ir einu pirmyn.“
Sidabrinį įnašą į Lietuvos rinktinės sąskaitą taip pat įnešė jaunučių (iki 16 metų) varžybose iki finalų nukeliavę Kamilė Einikytė ir Jokūbas Jundulas.
Be to, Karolina Radžiūnaitė ir Titas Česnauskas tiek asmeninėse varžybose, tiek komandinėse kartu su Gratu Tamošiūnu pelnė bronzos medaliu jaunimo amžiaus grupėje.
Šeštadienį Rygoje užbaigs jaunučių kumitė rungties varžybos, o sekmadienį ant tatamių vyks visos suaugusiųjų varžybos ir jaunimo kumitė rungties turnyras.
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