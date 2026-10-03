Šio įvykio Elektrėnai laukė ne vienerius metus: gyventojų pamiltas baseinas prikeltas naujam gyvenimui

Pasak Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus, šio baseino miesto ir savivaldybės gyventojai laukė itin nekantriai. „Jaučiu didelį džiaugsmą ir pasididžiavimą tuo, kas atlikta komandinio darbo dėka. Šį baseiną lankė kelios elektrėniškių kartos. Daug kam iš mūsų jis susijęs su vaikystės prisiminimais, tai – mūsų identiteto dalis. Man svarbu, kad pavyko ne tik išsaugoti šį istorinį objektą, bet ir prikelti jį naujam gyvenimui“, – emocijų neslėpė politikas.
50 m ilgio, aštuonis plaukimo takelius turintis baseinas buvo atidarytas griūvant Sovietų Sąjungai – 1989 m. Tačiau pagal paskirtį naudojamas buvo ne visą laiką, pavyzdžiui, nuo 1996 m. iki 2005 m., vykstant energetikos krizei, baseino vanduo buvo išleistas, o jo viduje buvo įrengtas ir veikė ringas dvikovėms sporto šakoms. Vėliau, kai vėl ėmė veikti, buvo prižiūrimas, remontuojamas, tačiau didesnių investicijų nebuvo daroma.
Kodėl buvo imtasi tokio brangaus projekto? – Anot mero, kito pasirinkimo tiesiog nebuvo: „Daug baseino sistemų veikė dar nuo jo atidarymo ir buvo tiek fiziškai, tiek morališkai pasenusios. Pastatas buvo labai prastai apšiltintas. Galėjome ir toliau lopinėti problemas, bet tai būtų buvęs tik trumpalaikis sprendimas. Pasirinkome investuoti į ilgalaikę ateitį: sumažinti eksploatavimo sąnaudas, pagerinti paslaugų kokybę ir sukurti tokį objektą, kuriuo galės naudotis ir mūsų vaikai, ir anūkai. Be to svarbu suprasti, kad tai nėra vien baseinas. Tai – visas sveikatingumo ir sporto kompleksas su moderniomis technologijomis, SPA erdvėmis, sporto salėmis.“
Baseino rekonstrukcija buvo pradėta prieš trejerius metus. Jos metu modernizuota baseino techninė įranga, įdiegta išmani plaukimo varžybų laiko matavimo sistema, atnaujinti vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, kitos inžinerinės sistemos, rekonstruoti tualetai ir dušai, persirengimo patalpos, įrengtos keturios pirtys: dvi saunos su garu, turkiška pirtis ir aromatinė garų pirtis, sūkurinė vonia, taip pat – du baseinai su kaskadomis ir povandeninėmis srovėmis, vaikų baseinėlis, komplekse taip pat atnaujintos visos trys sporto salės – imtynių, krepšinio bei tinklinio.
Vienas iš svarbiausių sprendimų – pakeistas baseino vandens paruošimo procesas. Apie 2 tūkstančius kubinių metrų baseino vandens per parą pakeičiamas net keturis kartus (iki rekonstrukcijos buvo keičiamas tik vieną kartą).
Iš viso baseino rekonstrukcija savivaldybei atsiėjo 12 312 391 eurą. Projekto rangovas – UAB „Statybos ritmas“.
Nors baseino rekonstrukcija užtruko trumpiau, nei buvo planuota, iššūkių netrūko. „Tai buvo didelės apimties ir sudėtingas projektas. Renovacija buvo vykdoma etapais: pirmuoju etapu buvo renovuota ir lankytojams atverta plaukimo baseino dalis, tada imtasi sveikatingumo komplekso – SPA zonų, baseinėlių, sporto salių renovacijos. Kadangi buvo ne statomas naujas pastatas, o renovuojamas senas, ne viską buvo galima numatyti iš anksto – atliekant darbus ir atidengiant senas konstrukcijas, teko operatyviai priimti kai kuriuos techninius sprendimus, prisitaikyti prie esamos situacijos“, – dalijosi Elektrėnų baseino direktorius Audrius Valaiša.
Anot jo, renovuojant baseiną, buvo siekiama funkcionalumo, ilgaamžiškumo, saugumo ir estetikos. „Tai jau – ne tik vieta laisvalaikio plaukimui. Turime modernią laiko matavimo įrangą, taigi, čia jau galime organizuoti ne tik treniruotes, bet ir įvairias plaukimo varžybas. Baseinas taip pat yra pritaikytas vandensvydžio sportui – jo erdvę galima nesunkiai transformuoti į vandensvydžio aikštę“, – pasakojo žinovas.
Elektrėnai yra laikomi Lietuvos vandensvydžio sostine. Šiuo metu baseine treniruojasi daugkartinis Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionas (šį titulą turintis jau aštuonerius metus iš eilės) – Elektrėnų vandensydžio klubas „Žaibas“.
Tačiau, kaip atkreipė dėmesį pašnekovas, paslaugų kokybei užtikrinti vien atnaujinti pastatą neužtenka – ją visų pirma kuria žmonės. „Todėl labai daug dėmesio skiriame ir darbuotojų parengimui, gelbėtojų darbui, klientų aptarnavimo standartams, švarai. Be to, lankytojų patogumui sukūrėme skaitmeninę rezervacijos sistemą, kurioje galima matyti baseino užimtumą, rezervuoti paslaugas, įsigyti bilietus ir abonementus“, – vardijo jis. Vyras patikino, kad ypač svarbūs bus lankytojų atsiliepimai – jie nebus tik mandagiai išklausomi – į juos bus realiai atsižvelgiama.
Įstaiga bendradarbiauja su Elektrėnų savivaldybės mokyklomis, šiuo metu vykdo specialią programą – organizuoja nemokamas plaukimo pamokas 2-4 klasių moksleiviams. Baseinas taip pat planuoja aktyviai bendradarbiauti su sporto klubais, federacijomis, treneriais, įvairiomis sporto organizacijomis, organizuoti plaukimo ir kitų sporto šakų renginius, stovyklas.
„Norime, kad Elektrėnų baseinas būtų patrauklus ne tik miesto ir savivaldybės gyventojams. Turima infrastruktūra leidžia siekti, kad čia atvyktų sportininkai, sporto klubai ir komandos iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio“, – užmojais dalijosi A. Valaiša.
Pirmaisiais veiklos metais atnaujintas baseinas planuoja pritraukti apie 50 tūkstančių žmonių ir šį skaičių nori nuosekliai didinti, per artimiausius penkerius metus pasiekiant 70 tūkstančių apsilankymų per metus. „Tai – apie 5-6 tūkstančius per mėnesį, žinoma, yra sezoniškumas“, – kalbėjo vadovas.
Apsilankymo baseine kaina – nuo 5 eurų. Moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims taikoma 20 proc. nuolaida. Vaikams iki 4 metų įėjimas nemokamas. „Stengiamės, kad mūsų paslaugos būtų prieinamos. Tačiau prieinamumą suprantame plačiau, nei tik bilieto kainą. Tai – ir darbo laikas, ir galimybė rezervuoti paslaugas internetu, aiški informacija apie baseino takelių užimtumą, skirtingoms žmonių grupėms pritaikyti pasiūlymai“, – kalbėjo A. Valaiša. Baseino darbo laikas – nuo 6:30 iki 23:00 val. darbo dienomis, nuo 9:00 iki 23:00 val. šeštadieniais ir nuo 10:00 iki 23:00 val. sekmadieniais.
Atidarymo proga šiandien baseiną pašventino Elektrėnų Švc. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios vikaras kunigas Tautvydas Dikčius. Vėliau atvykusiems į šventę koncertavo žinoma popmuzikos grupė „Delfinai“ (ji pasirinkta ne atsitiktinai – mat ir Elektrėnų baseino logotipe yra pavaizduotas delfinas). Baseino paslaugomis šiandien visi norintys galėjo pasinaudoti nemokamai, tad žmonių tikrai netrūko.
Be to, koridoriuose šventės proga surengta Elektrėnų baseinui skirta fotografijų paroda, kurioje galima pamatyti daugybę įvairius jo gyvavimo laikotarpius menančių kadrų, tarp jų – ir 1989 m. vykusio baseino atidarymo akimirkas. Parodą bus galima aplankyti ir vėliau – ji veiks iki metų pabaigos.
Atidarymo šventėje kalbą sakė ir pirmoji baseino direktorė Eglė Noreikaitė.
„Atidarymo diena pasirinkta simboliškai – pirmąjį spalio šeštadienį pasaulyje minima Kūno kultūros ir sporto diena, ji puikiai atspindi ir atnaujinto baseino paskirtį – skatinti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą ir sportą“, – kalbėjo Elektrėnų savivaldybės vicemerė Inga Kartenienė. Pasak jos, ne kiekvienas Lietuvos miestas, ypač tokio dydžio, kaip Elektrėnai, gali didžiuotis tokio lygio, tarptautinius standartus atitinkančiu baseinu ir tai dar kartą patvirtina, kad Elektrėnai yra miestas, kuriame gera ir patogu gyventi, kuriame sudaromos visos sąlygos rūpintis savo sveikata ir prasmingai leisti laisvalaikį, sportuoti.
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