Marcas Marquezas šventė pergalę Japonijoje, jo broliui skirta bauda

„Ducati“ motociklu lenktyniaujantis M. Marquezas J. Martiną aplenkė jau pirmajame posūkyje ir finišavo 2.466 sek. anksčiau už savo pagrindinį varžovą. Vis dėlto J. Martinas dėl trasos ribų nesilaikymo buvo nubaustas viena pozicija ir galutinėje rikiuotėje liko trečias.
Tokia pati bauda skirta ir italui Enea Bastianini, todėl antrąją vietą sprinto lenktynėse netikėtai užėmė brazilas Diogo Moreira su „Honda“.
„Prieš sprinto lenktynes atlikome daugiau motociklo pakeitimų ir jaučiausi daug geriau. Ramiai važiavau pirmoje pozicijoje. Darbas atliktas, dabar laukia rytojus“, – po finišo sakė M. Marquezas.
Japonijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
Anksčiau šeštadienį vykusioje kvalifikacijoje J. Martinas iškovojo „pole“ poziciją sekmadienio lenktynėms. Pirmąją starto eilę Motegi trasoje taip pat sudarys M. Marquezas ir Pedro Acosta – visos trys pirmosios vietos atiteko ispanams.
J. Martinui tai buvo antra iš eilės „pole“ pozicija – prieš dvi savaites jis greičiausiai įveikė kvalifikaciją Austrijoje. Praėjusiose lenktynėse Austrijoje J. Martinas finišavo antras, nusileidęs būtent P. Acostai.
Kvalifikacijoje J. Martinas pagerino Motegi trasos rekordą – ratą įveikė per 1 min. 42.371 sek.
Po ne itin įspūdingų rezultatų treniruotėse J. Martinas teigė, kad jo komanda palaipsniui atrado tinkamą tempą ir vis geriau prisitaikė prie trasos.
„Nesitikėjau kovoti dėl „pole“ pozicijos. Galvojau, kad galime būti pirmoje eilėje, bet sugebėjau įveikti puikų ratą. Jaučiu, kad turime didelį potencialą, tempas yra tikrai geras“, – kalbėjo J. Martinas.
Antrąją starto eilę sudarys italas Marco Bezzecchi („Aprilia“), ispanas Alexas Marquezas („Ducati“) ir italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“). Trečioje eilėje startuos E. Bastianini, „Aprilia“ motociklininkas Raulis Fernandezas ir D. Moreira. Ketvirtoje eilėje rikiuosis vietos favoritas Ai Ogura su „Aprilia“ motociklu.
A. Marquezui sekmadienio lenktynėse reikės sukti dvigubą papildomą „kilpą“. Jis šeštadienį trečiajame trasos posūkyje kliudė KTM nario P. Acostos motociklo galą. Po smūgio abu lenktynininkai nukrito, o kilusioje sumaištyje buvo pargriautas ir F. Di Giannantonio. Tarptautinės motociklų sporto federacijos (FIM) teisėjai nusprendė, kad būtent A. Marquezas sukėlė pavojingą situaciją, kurioje nukentėjo keli lenktynininkai.
Here's what happened between @alexmarquez73, @fabiodiggia49 and @37_pedroacosta 🔍#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/v4LLJSxNxp— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2026
Bendroje čempionato įskaitoje J. Martinas turi 313 taškų, o M. Marquezas – 306. M. Bezzecchi (268) dar irgi nepraranda šansų kovoti dėl titulo.
Pagrindinės Japonijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 8 val. ryto Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.