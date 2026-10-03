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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

7 įvarčius pelniusi Anglijos rinktinė Tautų lygoje sutriuškino Kroatiją

2026-10-03 20:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 20:52
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Anglijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse svečiuose net 7:0 nušlavė Kroatijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Anglijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynėse svečiuose net 7:0 nušlavė Kroatijos futbolininkus.

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Harry Kane’as rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė Anglijos rinktinę į priekį 1:0.

Netrukus Jude’as Bellinghamas tiksliai pirmuoju lietimu uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0.

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Anthony Gordonas smūgiu galva pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

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Bukayo Saka per likusį laiką du kartus nuginklavo vartininką, H. Kane'as irMorganas Rogersas pridėjo dar po įvartį, o Anglijos rinktinė iškovojo įspūdingą pergalę rezultatu 7:0.

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Elliotas Andersonas sužaidė savo 20-ąsias rungtynes atstovaudamas Anglijos rinktinei, praėjus vos 392 dienoms nuo debiuto. Tai yra greičiausiai tokį rezultatą užfiksavęs žaidėjas.

H. Kane‘as tapo pirmuoju futbolininku, pelniusiu 10+ įvarčių per 3 skirtingus kalendorinius metus atstovaudamas Anglijai (2019, 2021 ir 2026 m.)

Anglija tapo pirmąja rinktine, pelniusia 5+ įvarčius išvykos rungtynėse prieš Kroatiją.

Anglija po 3 sužaistų rungtynių turi surinkusi 6 taškus ir rikiuojasi Tautų lygos A diviziono trečios grupės antroje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu Kroatija su 3 taškais žengia trečia.

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