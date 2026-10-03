7 įvarčius pelniusi Anglijos rinktinė Tautų lygoje sutriuškino Kroatiją

Harry Kane’as rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė Anglijos rinktinę į priekį 1:0.
Netrukus Jude’as Bellinghamas tiksliai pirmuoju lietimu uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Anthony Gordonas smūgiu galva pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Bukayo Saka per likusį laiką du kartus nuginklavo vartininką, H. Kane'as irMorganas Rogersas pridėjo dar po įvartį, o Anglijos rinktinė iškovojo įspūdingą pergalę rezultatu 7:0.
Elliotas Andersonas sužaidė savo 20-ąsias rungtynes atstovaudamas Anglijos rinktinei, praėjus vos 392 dienoms nuo debiuto. Tai yra greičiausiai tokį rezultatą užfiksavęs žaidėjas.
H. Kane‘as tapo pirmuoju futbolininku, pelniusiu 10+ įvarčių per 3 skirtingus kalendorinius metus atstovaudamas Anglijai (2019, 2021 ir 2026 m.)
Anglija tapo pirmąja rinktine, pelniusia 5+ įvarčius išvykos rungtynėse prieš Kroatiją.
Anglija po 3 sužaistų rungtynių turi surinkusi 6 taškus ir rikiuojasi Tautų lygos A diviziono trečios grupės antroje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu Kroatija su 3 taškais žengia trečia.
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