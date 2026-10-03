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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ronaldo ir Jesuso konfliktas sukūrė precedento neturinčią situaciją Portugalijoje: įsikišo net politikai

2026-10-03 17:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 17:27
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Cristiano Ronaldo konfliktas su nacionaline komanda jau privertė įsikišti ir šios šalies politikus. Portugalijos žiniasklaida praneša, jog parlamentas turi skubią žinutę futbolo federacijai.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Cristiano Ronaldo konfliktas su nacionaline komanda jau privertė įsikišti ir šios šalies politikus. Portugalijos žiniasklaida praneša, jog parlamentas turi skubią žinutę futbolo federacijai.

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Trečiadienio vakarą konfliktas tarp Portugalijos rinktinės vyriausiojo trenerio Jorge Jesuso ir C. Ronaldo pasiekė kulminaciją. Ryškiausia nacionalinės komandos žvaigždė privačiu lėktuvu paliko stovyklą ir vėliau pareiškė, jog netrukus paaiškės tiesa.

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Nors buvo svarstoma, jog tai gali reikšti C. Ronaldo karjeros pabaigą Portugalijos rinktinėje, tačiau dabar panašu, jog durys į nacionalinę komandą vėl gali atsiverti. Ispanijos dienraštis „Marca“ praneša, jog Portugalijos futbolo federacija siekia sutaikyti C. Ronaldo ir J. Jesusą.

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Įvairūs Portugalijos žiniasklaidos šaltiniai taip pat teigia, kad į šį konfliktą jau įsitraukė ir politikai. Teigiama, jog futbolo federacijai buvo nurodyta sutaikyti C. Ronaldo ir J. Jesusą. Susitikimas turėtų įvykti kitą savaitę.

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Daugiau nei dvidešimt metų C. Ronaldo yra vienas svarbiausių Portugalijos rinktinės veidų. Galutinis išsiskyrimas gali pakenkti ir rinktinės bei futbolo federacijos tarptautiniam įvaizdžiams, skelbia Portugalijos žiniasklaida.

Teigiama, jog Portugalijos ministras pirmininkas Luisas Montenegro jau susisiekė su į šią situaciją įsitraukusiais asmenimis. Padėtis yra ypatingai jautri ir dėl to, jog 2030 m. pasaulio futbolo čempionatą rengs Portugalija, Ispanija ir Marokas.

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