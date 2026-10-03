Messi atvyko į Argentiną atsisveikinimo rungtynėms

L. Messi turėtų pasirodyti draugiškame susitikime su Beninu. Tai bus paskutinis jo pasirodymas Argentinos rinktinėje, kuriai padėjo 2022 m. laimėti pasaulio futbolo čempionatą.
Argentinos futbolo federacija teigia, kad šių rungtynių tikslas bus užtikrinti, jog geriausias pasaulio futbolininkas sulauktų namuose tokio išlydėjimo, kokio iš tikrųjų nusipelnė.
L. Messi, kuris apie savo karjeros pabaigą nacionalinėje komandoje paskelbė rugpjūčio mėnesio pabaigoje, privačiu lėktuvu kartu su savo šeima atvyko į savo gimtąjį Rosarijo miestą, esantį už 300 kilometrų į šiaurę nuo Buenos Airių.
Prie šios šventės prisijungs ir kiti 2022 m. pasaulio čempionai. Vis dėlto Paulo Dybala ir Nahuelis Molina negalės dalyvauti šiose rungtynėse, nes „AS Roma“ klubas atsisakė juos išleisti.
L. Messi užbaigė savo 21-erius metus trukusią karjerą ir palieka ryškų pėdsaką: pelnė 125 įvarčius bei padėjo pasiekti dar du pasaulio čempionato finalus, kuriuose buvo patirti pralaimėjimai prieš Ispaniją (2026 m.) ir Vokietiją (2014 m.).
L. Messi nežais kitose Argentinos rinktinės rungtynėse šios tarptautinės rinktinių pertraukos metu. Argentina ketvirtadienį sutriuškino Boliviją bei taip pat yra numatytas susitikimas su Burkina Fasu, bet jis gali neįvykti dėl varžovus užklupusių kelionės problemų.
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