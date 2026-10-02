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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Zidane‘o pirmosios namų rungtynės paženklintos Prancūzijos lygiosiomis su Italija, Belgija sutriuškino turkus

2026-10-02 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 23:44
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UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynės tarp Prancūzijos ir Italijos rinktinių baigėsi lygiosiomis1:1.

Rungtynių akimirka | EPA / MOHAMMED BADRA nuotr.

UEFA Tautų lygos A diviziono rungtynės tarp Prancūzijos ir Italijos rinktinių baigėsi lygiosiomis1:1.

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Michaelas Olise antrojo kėlinio pradžioje nuostabiu baudos smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Prancūzijos rinktinę į priekį 1:0.

Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Alessandro Bastoni nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

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Dayotas Upamecano rungtynių pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei prancūzai liko žaisti dešimtyje.

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Tai buvo pirmosios rungtynės namuose, kai Prancūzijos rinktinei vadovavo vyriausiasis treneris Zinedine'as Zidane'as.

Prancūzija šiame susitikime vertėsi be ryškiausios savo žvaigždės Kyliano Mbappe pagalbos, kuris dėl traumos paliko rinktinę.

Highlights via DasFootball

Tuo tarpu kitame susitikime Belgijos rinktinė namuose 3:0 sutriuškino Turkijos futbolininkus.

Kevinas De Bruyne rungtynių pradžioje puikiu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė Belgijos rinktinę į priekį 1:0. Pastarasis sužaidus beveik valandą antrą kartą nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0. 

Romelu Lukaku tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.

Prancūzija po 3 sužaistų rungtynių turi surinkusi 7 taškus ir rikiuojasi Tautų lygos A diviziono pirmos grupės turnyrinės lentelės pirmoje vietoje. Tuo tarpu Belgija su 6 taškais žengia antra, Italija su 4 taškais – trečia, o Turkija su 0 taškų paskutinė, ketvirta.

Highlights via DasFootball

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