TV3 Žinios. Skelbtas galimas oro pavojus; Vilniuje vyko protestai; Girta mergina sukėlė avariją

Vilniaus centrą užplūdo protestuotojai – mažiausiai pusantro tūkstančio žmobių reikalavo stabdyti užsieniečių imigraciją į Lietuvą. Surengtas ir kontrprotestas. Policija sulaikė du žmones – moterį, kuri trenkė kitai moteriai, ir besikeikusį jaunuolį.
Vilniuje girta mergina sukėlė avariją, trenkėsi į miesto autobusą. Kaltininkę iš Priuso traukė ugniagesiai, o į matuoklį ji įpūtė beveik 2 promiles.
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