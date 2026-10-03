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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

NPacevičius: apie „Ryto“ pralaimėjimą prieš „Gargždus“, atsakomybę ir pasiruošimą kitoms rungtynėms

2026-10-03 20:35 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-03 20:35
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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, Vilniaus „Rytas“ namie 102:105 nusileido „Gargždams“.

N.Pacevičius prisiėmė atsakomybę (Foto: Rokas Lukoševičius)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, Vilniaus „Rytas“ namie 102:105 nusileido „Gargždams“.

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Po susitikimo vilniečių komandos vyriausiasis treneris Nedas Pacevičius prisiėmė atsakomybę.

„Varžovai nusipelnė laimėti. Jeigu neužduodi tono nuo rungtynių pradžios, varžovams įkrenta ir sunkesni metimai, o patiems rankos ir kojos tampa sunkesnėmis. Tai galima kažkiek suprasti, bet turime ateiti kitokie ir atsakomybė krenta ir treneriams“, – kalbėjo strategas.

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– Varžovai 14 kamuolių puolime, suklydo vos 6 kartus. Ar tai buvo netinkamos jūsų komandos pastangos?

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– Manau, kad taip.

– Turite tam paaiškinimą?

– Paaiškinimų galėčiau surašyti visą protokolą, bet o kam jie įdomūs? Esmė, kad turime rungtynes už dviejų dienų ir kaip sugebėsime į šitą pralaimėjimą sureaguoti. Turime nelūžti, nekelti didelės panikos ir ruoštis kitoms rungtynėms.

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– Kokia buvo žinutė komandai po rungtynių?

– Tai, kad laukia svarbios rungtynės už dviejų dienų ir negalime lūžti.

– Praleidote 105 taškus. Kas neveikė gynyboje?

– Pirmoje pusėje padarėme mentalinių klaidų. Žaidėjai ėjo į stiprias puses ir nesugebėjome prisibelsti prie žaidėjų. Jie žaidė gana paprastą krepšinį ir sukrito metimai. Viskas dėl to, kad leidome jiems jaustis per lengvai.

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– Ar buvo, kas nepatiko puolime? Per pirmą pusę išmetėte daugiau tritaškių nei dvitaškių.

– Visada žaidi taip, kaip tau diktuoja varžovas. Buvo rungtynių pasiruošime, kai metimu selekcija netenkino, bet šiandien kamuolys nuėjo ten, kur turi. Mūsų metimai buvo laisvi, bet pradėjo slėgti, kad pralaiminėjome.

– Paskutinė ataka pavyko, kaip norėjote?

– Matas išmetė laisvas, bet negali nurašyti pralaimėjimo dėl paskutinio metimo.

Gargždų komandos strategas Paulius Malašauskas džiaugėsi auklėtinių charakteriu ir iškovota pergale.

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„Džiaugiuosi dėl komandos, dėl žaidėjų, kurie imasi iniciatyvos, ir jiems pavyksta. Vis dar turime rezervo. Turime gerų metikų, žaidėjų, kuriuos galime išnaudoti. Tai mano darbas, kurį turime padaryti. Kol kas viskas fantastiškai klostosi ir labai svarbu susirinkti ankstyvų pergalių, nes pirmas ratas svarbus dėl KMT. Turime gerus šansus eiti iš aukštos vietos. Galbūt išdalinsime vėliau taškus prieš savo lentynos komandos, dabar pasiėmėme ekstra pergalių. Turime tris pergales ir nereikia sustoti. Komanda klijuojasi ir einame kaip broliai. Žaidėjai pasitiki treneriais, o mes žaidėjais“, – teigė P.Malašauskas.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Rytas“ – „Gargždai“

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