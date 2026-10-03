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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Neptūnas“ sutriuškino kėdainiečius

2026-10-03 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-03 19:00
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Klaipėdos „Neptūnui“ (2/2) užteko vieno kėlinio, kad išspręstų rungtynių nugalėtojo klausimą.

Klaipėdiečiai laimėjo

Klaipėdos „Neptūnui“ (2/2) užteko vieno kėlinio, kad išspręstų rungtynių nugalėtojo klausimą.

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Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 89:62 (34:10, 21:12, 14:19, 20:21) sutriuškino Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (0/3), kuris ir toliau lieka be pergalių.

Klaipėdiečiai nebuvo nusiteikę juokauti nuo pat mačo pradžios – neprabėgus nė trims minutėms skirtumas jau buvo dviženklis (14:2), o dar pirmajame ketvirtyje pranašumas peržengė 20 taškų ribą (28:7).

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Kurį laiką kėdainiečiams buvo pavykę stabilizuoti situaciją, tačiau pirmosios dalies pabaigoje šeimininkai dar paaugino atotrūkį ir šis prieš pertrauką jau buvo nepadorus – 55:22.

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Po pertraukos uostamiesčio klubas kiek pristabdė taškų rinkimo tempą, tačiau ir to pakako, kad skirtumas pernelyg nesikeistų. Per trečiąjį kėlinį svečiai sugebėjo savo deficitą sumažinti 5 taškais – 41:69.

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Likusios dešimt minučių tebuvo formalumų tvarkymas – klaipėdiečiai nebeleido suabejoti savo pranašumu ir įsirašė antrąją pergalę LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate.

„Neptūnas“: Yannickas Franke 25 (6/9 trit.), Donatas Tarolis ir Henri Drellas (8 atk. kam.) po 14, Martynas Echodas 10, Elvaras Fridrikssonas 9 (10 rez. per.), Raymondas Somerville'as 8, Lukas Kreišmontas 6.

„Nevėžis-Paskolų klubas“: Dylanas Andrewsas 20 (4/6 trit.), Aaronas Gray'us 12 (3/4 trit.), Javontae Hopkinsas 8, Modestas Kancleris 7, Jonas Zakas 6.

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