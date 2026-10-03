„Rytas“ namuose nusileido „Gargždų“ ekipai

Iš Kinijos sugrįžę Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 102:105 (25:31, 23:20, 32:27, 22:27) nusileido „Gargždų“ (3/1) krepšininkams.
Vilniaus klubas šiose rungtynėse verčiasi be Oskaro Pleikio ir Cassiuso Winstono.
Pirmąjį Vilniaus komandos tašką nuo baudų metimų linijos pelnė Artūras Gudaitis (1:0), o po Augusto Marčiulionio tritaškio „Rytas“ pirmavo 9:4. Vis tik gargždiškiai nesutriko ir Jaquanas Carlosas lygino rezultatą (14:14), o netrukus ir išvedė į priekį svečius – 16:14. Arūnas Mikalauskas didino persvarą (18:14), o Evaldas Šaulys pridėjo dvitaškį – 20:14. Po pirmojo kėlinio gargždiškiai pirmavo 31:25.
Antrajame ketvirtyje Langstonas Wilsonas dėjimu didino gargždiškių persvarą iki 8 taškų (38:30), bet vilniečiai atsakė sėkmingu žaidimu – 35:38. L.Wilsonas baudė šeimininkus vidutiniais metimais (42:35), o svečiai ir toliau išlaikė pranašumą – 45:37. Laurynas Vaištaras didino skirtumą iki dviženklio (47:37), tačiau kėlinį sėkmingiau užbaigė šeimininkai ir Augustas Marčiulionis dėjimu sumažino „Gargdžų“ pranašumą – 51:48.
Šeimininkai gerai startavo antroje pusėje ir Martynas Paliukėnas išvedė į priekį „Rytą“ (56:54), tačiau tritaškiu atsakė J.Carlosas – 57:56. Vilniečius truktelėjo Gytis Radzevičius (60:59), bet „Gargždai“ atsakė spurtu 9:0 ir susikūrė 8 taškų pranašumą – 68:60. „Rytas“ šiek tiek priartėjo (63:68), tačiau svečių gretose žibėjo J.Carlosas – 70:63. Vilniečių atsilikimą dar labiau mažino M.Devoe (67:70), o „Gargždų“ ekipoje taškus rinko K.Leščiauskas – 74:69. M.Devoe pratęsė sėkmingą atkarpą (75:74), o po trijų kėlinių „Rytas“ pirmavo 80:78.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje į priekį veržėsi „Gargždai“ (82:80), o S.Davisas smeigė tritaškį – 85:80. B.Krikke dar pridėjo dvitaškį su pražanga (88:80), tačiau tiksliu metimu atsakė A.Gudaitis – 82:88. E.Šaulys nesėkmingai nusileido ant žemės ir priverstinai turėjo palikti aišktės ribas, o A.Gudaitis vėl buvo tikslus – 84:88. Svečiai vėl didino atotrūkį (91:84), o netrukus skirtumas tapo dviženkliu – 96:85. „Rytas“ surengė dvi sėkmingas atakas (90:96), o G.Masiulis pridėjo dar vieną dvitaškį – 92:96. Gargždų klube tritaškį smeigė J.Carlosas (99:92), bet tuo pačiu atsakė G.Radzevičius – 95:99. Vis tik J.Carlosas toliau liepsnojo (102:95), o Vilniaus ekipai taškus rinko A.Marčiulionis – 97:102. M.Jogėla dar sumažino skirtumą (99:102), o S.Davisas pataikė vieną baudą iš dviejų – 103:99. „Ryto“ viltis dar labiau tritaškiu gaivino M.Jogėla (102:103), o šeimininkai prasižengė prieš S.Davisą. Šis pataikė abi baudas (105:102) ir vilniečiai paskutinei atakai turėjo 3,3 sekundės. Metimą iš toli prametė M.Jogėla ir „Gargždai“ šventė pergalę.
J.Carlosas žibėjo, pelnęs 31 tašką, atlikęs 9 perdavimus, atkovojęs 5 kamuolius ir rinkęs 36 naudingumo balus.
Visas „Ryto“ starto penketas rinko dviženklį rezultatyvumą, bet tai pergalės neatnešė.
„Rytas“: Augustas Marčiulionis (2/7 trit.), Artūras Gudaitis ir Matas Jogėla (3/7 trit.) – po 20, Kay‘us Bruhnke 12, Gytis Radzevičius 10 (6 atk. kam.).
„Gargždai“: Jaquanas Carlosas 31 (5/8 trit., 9 rez. perd.), Benas Krikke 21 (5 atk. kam.), Stanley Davisas 19, Langstonas Wilsonas 16.
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