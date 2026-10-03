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Deimantė Pašakarnytė apgynė Europos jaunučių čempionės titulą

2026-10-03 20:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 20:45
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Latvijos sostinėje Rygoje vykstančiame Europos pilno kontakto čempionate Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) rinktinė šeštadienį iškovojo dar 7 medalius.

Deimantė Pašakarnytė | Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Latvijos sostinėje Rygoje vykstančiame Europos pilno kontakto čempionate Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) rinktinė šeštadienį iškovojo dar 7 medalius.

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Europos čempionės titulą apgynė prieš metus merginų iki 50 kg svorio kategorijoje taip pat triumfavusi Deimantė Pašakarnytė.

Šiemet vilnietė pakeliui į titulą nugalėjo graikę Nicol Pirogov, rumunę Patricią Soporan, lenkę Barbarą Myszką ir dar vieną rumunę Sophią Lang.

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„Jei laimėjau, galima sakyti, kad viskas pavyko. Pasiryžimas buvo, kaip ir prieš metus, užimti pirmąją vietą, įsivaizdavimas, kaip stoviu ant prizininkų pakylos, atnešė rezultatą, – po varžybų sakė čempionė. – Pirmasis Europos čempionatas man buvo daug sunkesnis. Šiemet jaučiausi kur kas ramiau, visas varžoves žinojau. Dabar pereisiu į jaunių (iki 18 metų) kategoriją, pažiūrėsime, kaip seksis ten.“

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Per žingsnį nuo aukso medalio 55-60 kg svorio kategorijoje liko Marija Ramoškaitė, Rygoje įveikusi vokietę Anastasią Oppitz, vengrę Zsofią Penzes ir švedę Almą Campmany, tačiau lemiamoje kovoje nusileidusi Anamariai Mškhaladze iš Sakartvelo.

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Dar 5 apdovanojimus į Lietuvos kraitį atnešė bronzos medalius iškovoję vaikinai – Gediminas Taraškevičius (55-60 kg), Karolis Kačinskas (60-65 kg), Markas Čekanavičius (65-70 kg), Justas Šapoka (65-70 kg) ir Einoras Kuprys (70-75 kg).

Šeštadienio rytą vykusiose jaunučių ir jaunimo (iki 21 metų) katos rungties varžybose Lietuvos sportininkai pelnė vieną aukso medalį bei po du sidabro ir bronzos.

Sekmadienį Europos čempionate vyks suaugusiųjų absoliučios svorio kategorijos ir katos rungties atrankos į pasaulio čempionatą varžybos bei jaunimo amžiaus grupės kumitė rungties turnyras.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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