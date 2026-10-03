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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

NKL čempionate antrąsias pergales šventė „Telšiai“ ir „Jurbarkas-Karys-Manvesta“

2026-10-03 19:38 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-03 19:38
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„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (2/0) NKL sezoną pratęsė dar viena pergale. Jurbarkiškiai išvykoje 102:78 (21:20, 22:16, 29:19, 30:23) užtikrintai įveikė Kauno r. „Atletą“ (0/1).

Telšių ekipa laimėjo (Nuotr. NKL)

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (2/0) NKL sezoną pratęsė dar viena pergale. Jurbarkiškiai išvykoje 102:78 (21:20, 22:16, 29:19, 30:23) užtikrintai įveikė Kauno r. „Atletą“ (0/1).

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Pirmajame kėlinyje vyko lygi kova, po kurios svečiai turėjo minimalų pranašumą – 21:20. Antrajame ketvirtyje Jurbarko ekipa pradėjo tolti ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudama 43:36.

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Po pertraukos svečiai dar labiau padidino apsukas. Trečiąjį ketvirtį jurbarkiškiai laimėjo 29:19 ir prieš lemiamas dešimt minučių susikrovė 17 taškų persvarą – 72:55. Paskutiniame kėlinyje Jurbarkas pelnė dar 30 taškų ir įtvirtino pergalę – 102:78.

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Nugalėtojams po 19 taškų pelnė Adas Juškevičius ir Mindaugas Stašys. Juškevičius taip pat atkovojo 3 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir surinko 26 naudingumo balus.

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Stašys atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.

Solidžiai pasirodė ir Karolis Kokoška, per 32,5 minutės pelnęs 16 taškų, atkovojęs 9 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus, perėmęs 3 kamuolius bei surinkęs 23 naudingumo balus.

Kauno ekipos gretose rezultatyviausias buvo Augustas Navickas, pelnęs 15 taškų ir atkovojęs 7 kamuolius.

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„Atletas“: Augustas Navickas 15 (7 atk. kam.), Šarūnas Morkevičius ir Justas Sadauskas po 10, Arnas Vaištaras ir Aistis Lukoševičius po 9.

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Adas Juškevičius 19 (7 rez. perd., 4 per. kam., 26 naud. bal.), Mindaugas Stasys 19 (6 rez. perd.), Karolis Kokoška 16 (9 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. bal.), Tomas Zdanavičius 1

Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ (2/0) sėkmingai pratęsė „NKL sezono startą. Kauniečiai išvykoje 76:72 (21:21, 19:23, 18:16, 18:12) palaužė Klaipėdos „Neptūną-2“ (1/1).

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Rungtynės Klaipėdoje nuo pat pradžių klostėsi atkakliai. Po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus – 21:21, o prieš ilgąją pertrauką nedidelę persvarą susikrovė šeimininkai – 44:40.

Po pertraukos „Omega-Tauras-LSU“ pradėjo mažinti atsilikimą. Trečiąjį ketvirtį svečiai laimėjo 18:16, todėl prieš lemiamas dešimt minučių komandas skyrė vos du taškai – 60:58.

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Ketvirtajame kėlinyje Kauno rajono ekipa perėmė iniciatyvą. Svečiai per lemiamą ketvirtį varžovams leido pelnyti vos 12 taškų, patys surinko 18 ir iš Klaipėdos išsivežė pergalę – 76:72.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Kyle’as Augustus-Duke’as Simpsonas, per kiek daugiau nei 27 minutes pelnęs 19 taškų (5/12 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų.

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Jacobas Beckeris Cookas per kiek daugiau nei 32 minutes pelnė 17 taškų (5/11 dvit., 2/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, perėmė 1 kamuolį, blokavo 4 metimus ir surinko 16 naudingumo balų.

Šarūnas Vasiliauskas pridėjo 11 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.

Klaipėdos ekipoje rezultatyviausias buvo Rokas Mačiulis, pelnęs 14 taškų. Nojus Pabrieža, Rytis Šakaitis ir Eimantas Žilius surinko po 9 taškus.

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„Omega-Tauras-LSU“ sezoną pradėjo dviem pergalėmis, o „Neptūnui-II“ tai buvo pirmoji nesėkmė po pergalės sezono starte prieš Kretingos „Kretinga-FlexBlow“.

„Neptūnas-2“: Rokas Mačiulis 14, Nojus Pabrieža, Rytis Šakaitis ir Eimantas Žilius po 9, Aironas Žymantas 8, Ernestas Jonkus 7.

„Omega-Tauras-LSU“: Kyle’as Augustus-Duke’as Simpsonas 19, Jacobas Beckeris Cookas 17 (8 atk. kam., 4 blok.), Šarūnas Vasiliauskas 11, Tauris Aliukonis 9, Jadenas Terellas Flournoy 7, Simas Šliogeris 6.

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Vilkaviškio „Perlas Go“ (1/1) NKL čempionate atsidarė pergalių sąskaitą. Karolio Abramavičiaus auklėtiniai savo aikštėje 84:65 (22:27, 21:13, 17:12, 24:13) užtikrintai įveikė Kretingos „Kretinga-FlexBlow“ (0/2).

Sėkmingiau savaitės rungtynes pradėjo svečiai. Kretingiškiai per pirmąjį ketvirtį surinko 27 taškus ir po dešimties minučių pirmavo 27:22.

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Vis dėlto antrajame kėlinyje vaizdas aikštėje pasikeitė. Vilkaviškio ekipa sustiprino gynybą, varžovams leido pelnyti vos 13 taškų ir prieš ilgąją pertrauką jau pati buvo priekyje – 43:40.

Po pertraukos „Perlas Go“ apsukų nemažino. Trečiąjį ketvirtį šeimininkai laimėjo 17:12, o lemiamame kėlinyje galutinai palaužė varžovus – 24:13. Per paskutinius tris ketvirčius Kretingos ekipa iš viso sukrapštė vos 38 taškus.

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Vilkaviškio komandoje rezultatyviausiai žaidė Emilis Bartninkas ir Justinas Marcinkevičius, pelnę po 17 taškų. Marcinkevičius taip pat atkovojo 6 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.

Titas Pažarauskas pridėjo 11 taškų (3/4 trit.), o Paulius Danisevičius – 10 taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus.

Kretingos gretose rezultatyviausias buvo Klaidas Metrikis, surinkęs 15 taškų. Jalen Warren ir Justin Taylor Young pridėjo po 13 taškų.

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„Perlas Go“ po dviejų turų savo sąskaitoje turi po vieną pergalę ir pralaimėjimą, o Kretingos ekipa sezoną pradėjo dviem nesėkmėmis.

„Perlas Go“: Emilis Bartninkas 17 (9 atk. kam.), Justinas Marcinkevičius 17 (6 atk. kam.), Titas Pažarauskas 11, Paulius Danisevičius 10, Jordanas Staffordinas 7, Mantvydas Žukauskas 6.

„Kretinga-FlexBlow“: Klaidas Metrikis 15 (6 atk. kam.), Jalen Warren 13, Justin Taylor Young 13 (6 atk. kam.), Domantas Šarauskas 8 (7 atk. kam.), Mantvydas Staniulis 5.

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„Telšiai“ (2/0) „URBO-NKL“ čempionate iškovojo antrąją pergalę. Telšiškiai savo aikštėje 90:70 (25:18, 14:29, 24:10, 27:13) pranoko Plungės „Olimpą“ (0/2).

Susitikimą geriau pradėjo šeimininkai, kurie po pirmojo kėlinio pirmavo 25:18. Vis dėlto antrajame ketvirtyje vaizdas aikštėje apsivertė – Plungės ekipa surengė rezultatyvią atkarpą, kėlinį laimėjo 29:14 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudama 47:39.

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Po pertraukos „Telšiai“ rungtynių eigą pakeitė iš esmės. Trečiajame kėlinyje šeimininkai varžovams leido pelnyti vos 10 taškų, patys surinko 24 ir prieš lemiamą ketvirtį jau buvo priekyje 63:57.

Paskutinėmis dešimčia minučių telšiškiai savo pranašumą dar labiau padidino. Ketvirtąjį kėlinį jie laimėjo 27:13 ir galiausiai šventė užtikrintą pergalę – 90:70. Antrąją rungtynių pusę „Telšiai“ laimėjo net 51:23.

Ryškiausiai nugalėtojų gretose žibėjo Julius Kazakauskas. Jis per beveik 27 minutes pelnė 16 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 2/3 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir surinko net 30 naudingumo balų.

Rezultatyviausias „Telšių“ žaidėjas buvo Quintonas Dominicas Mortonas-Robertsonas, surinkęs 18 taškų. Tadas Budrys pridėjo 12, o Ovidijus Kaminskis ir Tomas Rimša – po 10 taškų.

Plungės ekipai Motiejus Maziliauskas pelnė 14 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų. Thomasas Deangelo Milesas pridėjo 13, o Vladyslavas Mustiatsa – 11 taškų.

„Telšiai“: Quintonas Dominicas Mortonas-Robertsonas 18, Julius Kazakauskas 16 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 30 naud. bal.), Kevonas Leandre Voylesas 13, Tadas Budrys 12, Ovidijus Kaminskis ir Tomas Rimša po 10.

„Olimpas“: Motiejus Maziliauskas 14 (7 atk. kam., 20 naud. bal.), Thomasas Deangelo Milesas 13, Vladyslavas Mustiatsa 11, Ignas Razutis 10.

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