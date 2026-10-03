NKL čempionate antrąsias pergales šventė „Telšiai“ ir „Jurbarkas-Karys-Manvesta“

Pirmajame kėlinyje vyko lygi kova, po kurios svečiai turėjo minimalų pranašumą – 21:20. Antrajame ketvirtyje Jurbarko ekipa pradėjo tolti ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudama 43:36.
Po pertraukos svečiai dar labiau padidino apsukas. Trečiąjį ketvirtį jurbarkiškiai laimėjo 29:19 ir prieš lemiamas dešimt minučių susikrovė 17 taškų persvarą – 72:55. Paskutiniame kėlinyje Jurbarkas pelnė dar 30 taškų ir įtvirtino pergalę – 102:78.
Nugalėtojams po 19 taškų pelnė Adas Juškevičius ir Mindaugas Stašys. Juškevičius taip pat atkovojo 3 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir surinko 26 naudingumo balus.
Stašys atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.
Solidžiai pasirodė ir Karolis Kokoška, per 32,5 minutės pelnęs 16 taškų, atkovojęs 9 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus, perėmęs 3 kamuolius bei surinkęs 23 naudingumo balus.
Kauno ekipos gretose rezultatyviausias buvo Augustas Navickas, pelnęs 15 taškų ir atkovojęs 7 kamuolius.
„Atletas“: Augustas Navickas 15 (7 atk. kam.), Šarūnas Morkevičius ir Justas Sadauskas po 10, Arnas Vaištaras ir Aistis Lukoševičius po 9.
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Adas Juškevičius 19 (7 rez. perd., 4 per. kam., 26 naud. bal.), Mindaugas Stasys 19 (6 rez. perd.), Karolis Kokoška 16 (9 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. bal.), Tomas Zdanavičius 1
Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ (2/0) sėkmingai pratęsė „NKL sezono startą. Kauniečiai išvykoje 76:72 (21:21, 19:23, 18:16, 18:12) palaužė Klaipėdos „Neptūną-2“ (1/1).
Rungtynės Klaipėdoje nuo pat pradžių klostėsi atkakliai. Po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus – 21:21, o prieš ilgąją pertrauką nedidelę persvarą susikrovė šeimininkai – 44:40.
Po pertraukos „Omega-Tauras-LSU“ pradėjo mažinti atsilikimą. Trečiąjį ketvirtį svečiai laimėjo 18:16, todėl prieš lemiamas dešimt minučių komandas skyrė vos du taškai – 60:58.
Ketvirtajame kėlinyje Kauno rajono ekipa perėmė iniciatyvą. Svečiai per lemiamą ketvirtį varžovams leido pelnyti vos 12 taškų, patys surinko 18 ir iš Klaipėdos išsivežė pergalę – 76:72.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Kyle’as Augustus-Duke’as Simpsonas, per kiek daugiau nei 27 minutes pelnęs 19 taškų (5/12 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir surinko 16 naudingumo balų.
Jacobas Beckeris Cookas per kiek daugiau nei 32 minutes pelnė 17 taškų (5/11 dvit., 2/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, perėmė 1 kamuolį, blokavo 4 metimus ir surinko 16 naudingumo balų.
Šarūnas Vasiliauskas pridėjo 11 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.
Klaipėdos ekipoje rezultatyviausias buvo Rokas Mačiulis, pelnęs 14 taškų. Nojus Pabrieža, Rytis Šakaitis ir Eimantas Žilius surinko po 9 taškus.
„Omega-Tauras-LSU“ sezoną pradėjo dviem pergalėmis, o „Neptūnui-II“ tai buvo pirmoji nesėkmė po pergalės sezono starte prieš Kretingos „Kretinga-FlexBlow“.
„Neptūnas-2“: Rokas Mačiulis 14, Nojus Pabrieža, Rytis Šakaitis ir Eimantas Žilius po 9, Aironas Žymantas 8, Ernestas Jonkus 7.
„Omega-Tauras-LSU“: Kyle’as Augustus-Duke’as Simpsonas 19, Jacobas Beckeris Cookas 17 (8 atk. kam., 4 blok.), Šarūnas Vasiliauskas 11, Tauris Aliukonis 9, Jadenas Terellas Flournoy 7, Simas Šliogeris 6.
Vilkaviškio „Perlas Go“ (1/1) NKL čempionate atsidarė pergalių sąskaitą. Karolio Abramavičiaus auklėtiniai savo aikštėje 84:65 (22:27, 21:13, 17:12, 24:13) užtikrintai įveikė Kretingos „Kretinga-FlexBlow“ (0/2).
Sėkmingiau savaitės rungtynes pradėjo svečiai. Kretingiškiai per pirmąjį ketvirtį surinko 27 taškus ir po dešimties minučių pirmavo 27:22.
Vis dėlto antrajame kėlinyje vaizdas aikštėje pasikeitė. Vilkaviškio ekipa sustiprino gynybą, varžovams leido pelnyti vos 13 taškų ir prieš ilgąją pertrauką jau pati buvo priekyje – 43:40.
Po pertraukos „Perlas Go“ apsukų nemažino. Trečiąjį ketvirtį šeimininkai laimėjo 17:12, o lemiamame kėlinyje galutinai palaužė varžovus – 24:13. Per paskutinius tris ketvirčius Kretingos ekipa iš viso sukrapštė vos 38 taškus.
Vilkaviškio komandoje rezultatyviausiai žaidė Emilis Bartninkas ir Justinas Marcinkevičius, pelnę po 17 taškų. Marcinkevičius taip pat atkovojo 6 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
Titas Pažarauskas pridėjo 11 taškų (3/4 trit.), o Paulius Danisevičius – 10 taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Kretingos gretose rezultatyviausias buvo Klaidas Metrikis, surinkęs 15 taškų. Jalen Warren ir Justin Taylor Young pridėjo po 13 taškų.
„Perlas Go“ po dviejų turų savo sąskaitoje turi po vieną pergalę ir pralaimėjimą, o Kretingos ekipa sezoną pradėjo dviem nesėkmėmis.
„Perlas Go“: Emilis Bartninkas 17 (9 atk. kam.), Justinas Marcinkevičius 17 (6 atk. kam.), Titas Pažarauskas 11, Paulius Danisevičius 10, Jordanas Staffordinas 7, Mantvydas Žukauskas 6.
„Kretinga-FlexBlow“: Klaidas Metrikis 15 (6 atk. kam.), Jalen Warren 13, Justin Taylor Young 13 (6 atk. kam.), Domantas Šarauskas 8 (7 atk. kam.), Mantvydas Staniulis 5.
„Telšiai“ (2/0) „URBO-NKL“ čempionate iškovojo antrąją pergalę. Telšiškiai savo aikštėje 90:70 (25:18, 14:29, 24:10, 27:13) pranoko Plungės „Olimpą“ (0/2).
Susitikimą geriau pradėjo šeimininkai, kurie po pirmojo kėlinio pirmavo 25:18. Vis dėlto antrajame ketvirtyje vaizdas aikštėje apsivertė – Plungės ekipa surengė rezultatyvią atkarpą, kėlinį laimėjo 29:14 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudama 47:39.
Po pertraukos „Telšiai“ rungtynių eigą pakeitė iš esmės. Trečiajame kėlinyje šeimininkai varžovams leido pelnyti vos 10 taškų, patys surinko 24 ir prieš lemiamą ketvirtį jau buvo priekyje 63:57.
Paskutinėmis dešimčia minučių telšiškiai savo pranašumą dar labiau padidino. Ketvirtąjį kėlinį jie laimėjo 27:13 ir galiausiai šventė užtikrintą pergalę – 90:70. Antrąją rungtynių pusę „Telšiai“ laimėjo net 51:23.
Ryškiausiai nugalėtojų gretose žibėjo Julius Kazakauskas. Jis per beveik 27 minutes pelnė 16 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 2/3 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir surinko net 30 naudingumo balų.
Rezultatyviausias „Telšių“ žaidėjas buvo Quintonas Dominicas Mortonas-Robertsonas, surinkęs 18 taškų. Tadas Budrys pridėjo 12, o Ovidijus Kaminskis ir Tomas Rimša – po 10 taškų.
Plungės ekipai Motiejus Maziliauskas pelnė 14 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų. Thomasas Deangelo Milesas pridėjo 13, o Vladyslavas Mustiatsa – 11 taškų.
„Telšiai“: Quintonas Dominicas Mortonas-Robertsonas 18, Julius Kazakauskas 16 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 30 naud. bal.), Kevonas Leandre Voylesas 13, Tadas Budrys 12, Ovidijus Kaminskis ir Tomas Rimša po 10.
„Olimpas“: Motiejus Maziliauskas 14 (7 atk. kam., 20 naud. bal.), Thomasas Deangelo Milesas 13, Vladyslavas Mustiatsa 11, Ignas Razutis 10.
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