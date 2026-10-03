Kulboka surinko 18 taškų, tačiau „Promitheas“ Graikijos lygos starte

Lietuvis per 29 minutes pelnė 18 taškų (3/5 dvit., 3/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 5 pražangas, po kartą suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 20 naudingumo balų.
Atėnų ekipai Ty Nicholsas įmetė 21 tašką (6 rez. per.), Alexandros Nikolaidis pridėjo 13.
Pralaimėjusiems Shannonas Evansas pelnė 17 taškų (12/13 baud.), Adonis Armsas surinko 11.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.