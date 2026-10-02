„Wizards“ komandos žaidėjas atskleidė, kodėl klubas sąmoningai pralaimėjo siekdamas gauti naują NBA žvaigždę

„Mums nebuvo liepta būti geriausia savo pačių versija. Buvome pristabdyti, nes bandėme gauti Dybantsą. Tai nėra jokia paslaptis“, – teigė B. Carringtonas.
Ši strategija „Wizards“ ekipai pasiteisino – Vašingtono klubas gavo pirmąjį šaukimą ir pasirinko A.Dybantsą, kuris laikomas vienu ryškiausių savo kartos krepšininkų.
Pastarieji metai komandai buvo sunkūs: per pastaruosius trejus sezonus „Wizards“ nė karto neperžengė 20 pergalių ribos, tačiau dabar situacija radikaliai keičiasi. Po įvykdytų mainų ekipą papildė Trae Youngas ir Anthony Davisas, o prie jų jungiasi A.Dybantsas bei būrys talentingo jaunimo – B.Carringtonas, KyShawnas George’as, Alexas Sarras ir Bilalas Coulibaly.
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