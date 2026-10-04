Justas Lasickas prieš mačą Baku: „Manau, jog rungtynės bus įdomesnės už tas, kurios buvo Kaune“

Nuo 16 valandos lietuviai išvykoje jau antrą kartą per savaitę išmėgins jėgas su Azerbaidžano ekipa ir sieks pratęsti nepralaimėtų rungtynių seriją.
Prieš dvikovą mintimis pasidalino rinktinės kapitonas Justas Lasickas, kuris teigė, jog susitikimas nusimato itin įdomus, o prie to prisidės ir ketvirtadienį lygiosiomis pasibaigusios Azerbaidžano ir Lichtenšteino rungtynės.
„Manau, kad tai bus dar įdomesnės rungtynės už tas, kurios buvo Kaune. Tos rungtynės su Lichtenšteinu varžovus papildomai motyvuos, nusiteikimas jų pusėje bus dar didesnis.
Bet mes tai žinome, todėl tai tikrai negali mūsų nustebinti, priešingai, galime tai panaudoti kaip tam tikrą savo pranašumą“, – kalbėjo jis.
Žaidėjai kartu yra jau beveik dvi savaites, o tai, futbolininko teigimu, suteikia savotišką jausmą.
„Kitokia rinktinės stovykla, daug ilgesnė negu įprastai. Dažniausiai panašiu metu jau grįžti į savo ritmą, savo klubus, o čia prisideda dar viena savaitė. Žinoma, buvo laiko viskam: ir poilsiui, ir individualioms treniruotėms, buvo ir sunkesnių treniruočių.
Bet sąlygos buvo tobulos, tad norisi šitą ilgesnį ciklą užbaigti aukšta nata“, – dėstė J. Lasickas.
Po ketvirtadienio dvikovos susiklostė tokia situacija, kurioje lygiosios lietuviams leistų išlikti grupės lyderiams. Visgi, kapitonas į lentelę žvalgytis nebuvo linkęs.
„Labai man nepatinka visi šitie skaičiavimai prieš rungtynes, visada išeini žaisti ir laimėti. Kaune pamatėme, kad komandos tikrai panašaus lygiom jie turi kokybiškų žaidėjų, taip pat ir mes, todėl neturėtume bijoti eiti žaisti.
Jeigu pradėtume žaisti dėl lygiųjų, būtų tikrai blogai, tad to tikrai nebus – eisime žaisti dėl pergalės. Vėlgi, suprantame, kad lygiosios irgi nėra blogas rezultatas, bet čia kol kas tik skaičiavimai“, – dėstė J.Lasickas.
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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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