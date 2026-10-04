White'o ir Hearno konfliktas dėl Fury ir Joshua dvikovos pasiekė apogėjų: laukiama lemiamų derybų

Solt Leik Sityje vykusio „UFC 332“ turnyro metu, kuriame naująja UFC moterų visų lengviausio svorio kategorijos čempione tapo Natalia Silva, D. White'as vėl patvirtino savo pretenzijas. Dėl įsipareigojimų „UFC Contender Series“ praleidęs trečiadienio spaudos konferenciją, organizacijos vadovas teigė, kad jis bus Kardife ir rūpinsis T. Fury bei A. Joshua kovos prodiusavimu.
„Aš ten būsiu. Mes prodiusuosime šou. Viskas bus taip pat, kaip 2025 m. rugsėjį vykusioje Saulio „Canelo“ Alvarezo ir Terence'o Crawfordo kovoje, – tikino D. White'as. – Craigas Borsari, Zachas Candito ir visa mano komanda prodiusuos renginį. Turėsiu savo mažą telefoną ant stalo, visai kaip šįvakar ir kiekviename kitame šou, kurį prodiusuoju.“
Birmingeme po Beno Whittakerio pergalės IBF atrankos kovoje prieš Conorą Wallace'ą spaudos konferencijoje kalbėjęs „Matchroom“ atstovas E. Hearnas išgirdęs šiuos komentarus buvo nustebęs. Visai neseniai socialiniuose tinkluose E. Hearnas buvo pasidalinęs žaibiškai išplitusiu vaizdo įrašu, kuriame D. White'as painiojasi atsakinėdamas į klausimus apie renginį.
„Tiesą sakant, manau, kad šiuo metu jis yra visiškai perdegęs, – apie UFC bosą kalbėjo E. Hearnas. – Ką jis iš tikrųjų pasakė, buvo: „Mes atliekame televizijos transliacijos prodiusavimą“, kas, vėlgi, pagal sutartį yra draudžiama.“
Savo sprendimą paviešinti minėtą vaizdo įrašą vadybininkas paaiškino, kad tai išprovokavo pats D. White'as.
„Beje, neketinau skelbti to vaizdo įrašo, nes pagalvojau: „Žinai ką? Paliksiu tai ramybėje.“ Man jo netgi pasidarė gaila, – pasakojo E. Hearnas. – Tada prabudau pamatęs D. White'o atsaką ir nusprendžiau tiesiog paskelbti įrašą. Po to vaizdo įrašo kalbėjausi su SELA ir paklausiau, ar jie matė šiuos komentarus. Jie atsakė: „Taip, ir tai visiška netiesa.“ Jie man tai patvirtino raštu. Pagal sutartį jis negali to daryti.“
Nors D. White'as atkakliai tvirtina savo, Didžiosios Britanijos bokso kontrolės taryba patvirtino, kad gruodžio 11 d. renginio vadyba užsiims „Queensberry Promotions“, „Matchroom Boxing“ ir SELA, o „Zuffa“ pavadinimo oficialiuose dokumentuose nėra. Tiesa, paminėta ir tai, kad SELA dar neturi reikiamo Didžiosios Britanijos licencijos, todėl diskusijos tęsiasi. Apie prodiusavimą oficialių įrašų nėra, o ir pati „Netflix“ platforma savo pradinių formuluočių nekeitė.
Nors viešai vienas kitam negaili aštrių žodžių, E. Hearnas pripažino jaučiantis pagarbą oponento atkaklumui.
„Privalau juo žavėtis, nes užuot tiesiog pasakęs: „Klausykit, sąžiningas žaidimas, E. Hearnas mane pričiupo.“, jis sako „Ne!“ ir tiesiog nepasiduoda, – kalbėjo britas. – Turiu tai gerbti ir tuo žavėtis, nes jo įžūlumas yra neįtikėtinas. Bet jie nori, kad kitą savaitę su jais susitikčiau Los Andžele, ir aš turbūt tai padarysiu.“
Pasak E. Hearno, laukiantis susitikimas turėtų atsakyti į esminius klausimus, tačiau jis dar kartą pabrėžė D. White'o galimybių ribas.
„Tai gali būti skirta išsiaiškinti situaciją. Galbūt tai bus klausimai: „Ką mes darysime? Ar ir toliau tai tęsime?“ Galiausiai, ir nenoriu skambėti arogantiškai, D. White'as negali būti įtrauktas į kovą, nebent aš ir Anthony jiems leistume, – dėstė vadybininkas. – Atrodo, kad jie labai desperatiškai nori dalyvauti, o Turki Alalshikhas ir „Netflix“ taip pat to nori. Suprantu, kad tai puiku renginio vadybai. Nesu prieš tai – tiesiog noriu, kad man pasakytumėte ir paaiškintumėte kodėl. Kodėl turėčiau tai daryti? Kokia iš to nauda Anthony? Kokia nauda mums? Kai tai išsiaiškinsime, galėsime priimti sprendimą.“
Paklaustas, ar visgi yra galimybių įtraukti „Zuffa Boxing“ atstovus, E. Hearnas neatmetė šio varianto.
„Visada galima susitarti, – iFL TV kanalui sakė jis. – Sėsiu prie derybų stalo su Dana, Nicku Khanu ir Turkiu Alalshikhu artimiausiomis dienomis. Jei yra būdas, kaip D. White'as gali pridėti vertės šiam renginiui, ir tai bus naudinga A. Joshua arba „Matchroom“, o geriausia – mums abiem, galime pasikalbėti.“
Galiausiai E. Hearnas leido suprasti, kad ši kova dėl sutarčių sąlygų jam jau baigta.
„Netflix“ ir T. Alalshikhas labai norėtų D. White'o įsitraukimo, todėl tai nėra nuolatinė kova, kurią ruošiuosi tęsti dar 3 mėnesius. Aš laimėjau, – teigė jis. – Tai yra T. Alalshikho renginys. Jį organizuoja SELA kartu su „AJ Boxing“, E. Hearnu, „Matchroom“, „Queensberry Promotions“, „Gold Star“ ir T. Fury. Jei norime ten pridėti D. White'o pavardę, kad jie galėtų tai transliuoti WWE.com – puiku. Man tai nelabai rūpi.“
Kol britų pusėje verda aistros, kiti į šį ginčą žiūri pro pirštus.
„Eikime prie reikalų. Kam rūpi visa ši kita nesąmonė? Man nesvarbu, ar D. White'as ten sėdės. Kam tai rūpi“, – kalbėjo Frankas Warrenas, kurio įmonė prisidėjo prie arenos nuomos Kardife. Pats T. Fury netgi pašalino „Zuffa“ draudžiantį punktą iš savo sutarties vien tam, kad D. White'as galėtų dalyvauti.
Vis dėlto apie planuojamą susitikimą Los Andžele paklaustas D. White'as tik gūžčiojo pečiais ir tvirtai laikėsi savo pozicijos.
„Negirdėjau nieko apie jokius susitikimus kitą savaitę. Tarp ko? Apie ką man reikia susitikti? Aš atsakiau į šį klausimą. Viskas yra taip pat, kaip buvo nuo tada, kai pradėjome apie tai kalbėti, – aiškino UFC vadovas. – Nieko negirdžiu, kol jūs man to nepasakote spaudos konferencijose. Man nerūpi, kas sudarė sandorį. Aš ten būsiu. Aš tai prodiusuoju. Pasimatysime Velse.“
T. Fury ir A. Joshua kova vyks gruodžio 11 d. Kardifo „Principality“ stadione, o tiesioginė transliacija bus pasiekiama „Netflix“ platformoje. Bilietai į renginį bus pradėti pardavinėti spalio 9 d.
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