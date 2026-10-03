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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Rekordiniame Europos jaunių bokso čempionate – šešiolika lietuvių

2026-10-03 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 15:29
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Prasideda spalio 3-11 dienomis Budvoje (Juodkalnija) vyksiantis Europos jaunių bokso čempionatas, kuriame savo jėgas išbandys net šešiolika Lietuvos rinktinės sportininkų.

LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Prasideda spalio 3-11 dienomis Budvoje (Juodkalnija) vyksiantis Europos jaunių bokso čempionatas, kuriame savo jėgas išbandys net šešiolika Lietuvos rinktinės sportininkų.

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Pirmieji spalio 3 d. (šeštadienį) šešioliktfinaliuose startuos vaikinai. Ilja Makarevičius (svorio kategorija iki 54 kg) susitiks su ispanu Elijah Immanueliu Sanchezu Blake‘u, Germantas Rusys (iki 60 kg) boksuosis su albanu Arbionu Allaraju, Nikolajus Kazancevas (iki 70 kg) varžysis su švedu Casperu Lindahlu, o Dominykas Garbenis (iki 75 kg) išbandys Izraelio atstovo Timoro Bogulios jėgas.

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Spalio 4 d. (sekmadienį) aštuntfinaliuose startuos ir merginos. Mariama Karlonaitė (iki 50 kg) susitiks su turke Hayrunnisa Turguta, o Eimantė Bakučionytė (iki 54 kg) boksuosis su Juodkalnijos atstove Ena Hot.

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Matas Šimkus (iki 80 kg) spalio 4 d. šešioliktfinalyje varžysis su estu Kevinu-Kristjanu Veskusu, o Emilis Kavaliūnas (virš 80 kg) spalio 4 d. šešioliktfinalyje išbandys graiko Stefanoso Athanasiouso jėgas.

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Nojus Naumcevas (iki 63,5 kg) vienintelis startuos spalio 5 d. (pirmadienį), kai šešioliktfinalyje susitiks su graiku Dimitriosu Pavlou. Domas Luiza (iki 50 kg) spalio 6 d. (antradienį) aštuntfinalyje boksuosis su Izraelio atstovo Alono Amzalego ir ukrainiečio Makaro Honcharo šešioliktfinalio kovos laimėtoju.

Spalio 7 d. (trečiadienį) Europos čempionate startuos dar trys lietuviai. Eva Elvikytė (iki 63 kg) ketvirtfinalyje varžysis su graikės Dimitros Karpozilou ir Azerbaidžano kovotojos Fidanos Bakarovos aštuntfinalio kovos nugalėtoja, Amina Komar (iki 70 kg) ketvirtfinalyje susitiks su ukrainiete Kseniia Kotsohubu, o Rinatas Sabovič (iki 57 kg) aštuntfinalyje boksuosis su slovako Michaelo Kincelio ir lenko Martino Materlos šešioliktfinalio kovos laimėtoju.

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Emilija Barkovska (iki 52 kg) spalio 8 d. (ketvirtadienį) ketvirtfinalyje varžysis su lenkės Adriannos Szafarz ir Azerbaidžano kovotojos Leylos Mahmudlu aštuntfinalio kovos nugalėtoja, o Vakaris Kiseliūnas (iki 52 kg) spalio 8 d. aštuntfinalyje susitiks su Azerbaidžano atstovo Ismayilo Nasiradzes ir makedono Iliro Selmanio šešioliktfinalio kovos laimėtoju.

Galiausiai tik spalio 9 d. (penktadienį) startuos bronzos medalį burtų keliu jau pelniusi Goda Aleksandravičiūtė (iki 80 kg), kuri pusfinalyje boksuosis su ukrainietės Dianos Polishchuk ir turkės Aysos Duru Sarikus ketvirtfinalio poros laimėtoja.

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Kartu su komanda į Juodkalniją išvyko vyriausias komandos treneris Virgilijus Stapulionis ir jam talkinantys Vitalijus Starenko bei Paulius Zujevas. Europos čempionate taip pat dirbs teisėjas iš Lietuvos – Audrius Gudomskas.

Šis Europos jaunių bokso čempionatas savo gausa yra rekordinis per visą tokių Senojo žemyno pirmenybių organizavimo laikotarpį. Šiemet čempionate dalyvauja 473 boksininkai – 315 vaikinų ir 158 merginos.

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