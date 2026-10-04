Paaiškėjo būsimas Alexo Pereiros varžovas: brazilas toliau varžysis sunkiasvorių divizione

Solt Leik Sityje vykusio „UFC 332“ turnyro fone atskleista, jog 39-erių brazilas savo kitą kovą surengs sunkiasvorių divizione. Nors toks netradicinis naujienų pristatymas sukėlė diskusijų bangą tarp fanų, kritikavusių sprendimą naudoti mokamų transliacijų megažvaigždę platformos populiarinimui vietoj įspūdingo vaizdo klipo pagrindinėje transliacijoje, intriga galiausiai buvo išsklaidyta.
Antrąjį bandymą įsitvirtinti aukščiausioje svorio kategorijoje turėsiantis A. Pereira gruodžio 12-ąją Las Vegaso „T-Mobile“ arenoje vyksiančiame „UFC 335“ turnyre susirems su Sergejumi Pavlovičiumi. Penkių raundų trukmės kova taps antruoju pagal svarbą šio vakaro įvykiu, o artimiausiomis dienomis tikimasi sulaukti ir daugiau oficialių turnyro kovų patvirtinimų.
Praeityje vidutinio ir pussunkaus svorio kategorijų viršūnes užkariavęs, o dabar vienu iš pavojingiausių kovinio sporto istorijos smūgiuotojų laikomas A. Pereira profesionalų narve savo sąskaitoje turi 12 pergalių, 3 pralaimėjimus bei 10 pergalių nokautu. Birželio mėnesį „UFC White House“ turnyre brazilas siekė tapti pirmuoju istorijoje trijų skirtingų divizionų čempionu, tačiau tą kartą jam nepavyko pasiekti užsibrėžto tikslo – praradęs sąmonę po dabartinio sunkiasvorių čempiono Cirylo Gane'o smūgių, kovotojas patyrė nokautą. Visgi pergalė artėjančioje gruodžio dvikovoje vėl galėtų atverti A. Pereirai duris į kovą dėl titulo.
Savo kelio atgal į titulinių kovų elitą ieškantis S. Pavlovičius gavo bene didžiausią karjeros galimybę susitikti su tokio kalibro žvaigžde. Dar 2023-iaisiais pralaimėjęs kovą dėl laikinojo sunkiasvorių čempiono diržo Tomasui Aspinallui, vėliau kovotojas patyrė ir antrąją nesėkmę iš eilės, kai teisėjų sprendimu nusileido Aleksandrui Volkovui. Atsitiesęs po šio nuosmukio, sportininkas iškovojo tris pergales paeiliui, įskaitant gegužės mėnesį pasiektą nokautą prieš Tallisoną Teixeirą, todėl artėjanti akistata abiem kovotojams taps itin svarbiu laipteliu link galutinio tikslo.
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