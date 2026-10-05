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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Trakuose paaiškėjo 2026 metų Lietuvos kroso taurės nugalėtojai

2026-10-05 10:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 10:33
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Paskutinysis, ketvirtasis, šių metų Lietuvos kroso taurės etapas šeštadienį surengtas Trakuose. Po jo paaiškėjo ir galutiniai 2026 metų varžybų nugalėtojai.

Fotodarius.lt/LLAF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Paskutinysis, ketvirtasis, šių metų Lietuvos kroso taurės etapas šeštadienį surengtas Trakuose. Po jo paaiškėjo ir galutiniai 2026 metų varžybų nugalėtojai.

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Moterų grupėje Lietuvos kroso taurę laimėjo Viktorija Varnagirytė iš Šiaulių rajono, surinkusi 58 taškus. Jaunuolių grupėje triumfavo kaunietė Nikita Liatukaitė (66 tšk.), jaunių – šiaulietė Vaiva Leveikaitė (62 tšk.), jaunučių – vilnietė Aušrinė Zaleckaitė (62 tšk.), o mergaičių – Samanta Šimoliūnaitė iš Kauno (57 tšk.).

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Vyrų grupėje pirmąją vietą užėmė Vilniaus rajonui atstovaujantis Erik Černiavski, surinkęs 66 taškus. Jaunuolių įskaitoje nugalėjo klaipėdietis Artiom Chropenko (58 tšk.), jaunių – Lukas Diliūnas iš Pakruojo (55 tšk.), jaunučių – Trakų atstovas Matas Kulbokas (58 tšk.), o berniukų – klaipėdietis Emilis Jokša (66 tšk.).

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Jaunių grupėje Akvilė Ivoškutė (Vilnius), o jaunučių grupėje Rugilė Zaleckaitė (Vilnius) surinko tiek pat taškų, kiek ir jų grupių nugalėtojos. Galutines vietas šiose įskaitose lėmė ketvirtojo etapo rezultatai.

Komandų įskaitoje triumfavo Vilniaus atstovai, surinkę 643 taškus. Antrąją vietą užėmė Kaunas (572 tšk.), trečiąją – Klaipėda (550 tšk.).

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