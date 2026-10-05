„Ilgoji pertrauka“: „Ryto“ problemos, LKL sensacijos kontraktas ir sveikatos Milašiui

Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačus, lietuvių varžovus tarptautiniame fronte ir Remigijaus Milašiaus pasitraukimą išasociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento rinkimų.
Rėmėjams skirtoje dalyje – geriausių Lietuvos krepšininkų dvidešimtukas: artimiausi galimi Kauno „Žalgirio“ papildymai, Ąžuolas Tubelis NBA, diskusija dėl centrų pozicijos ir du NCAA žaidėjai tarp geriausiųjų.
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00:00 – atleidimo lapelis
03:38 – prisvilęs „Ryto“ blynas
18:53 – liūdnas „Nevėžis“
27:06 – C.Hendersonas rinksis rungtynes?
34:00 – „Žalgirio“ rekordas ir 12 pramestų metimų
46:29 – progresas „Juventus“ žaidime
57:52 – R.Milašiaus pasitraukimas ir kaip tai keičia rinkimus
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:08:16 – kitos savaitės tema
1:10:50 – 20–11 vietos ir ateities projektas „Žalgiriui“
1:39:05 – 10–1 pozicijos, Ą.Tubelis NBA ir smuktelėjęs JV
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