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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

Saugumas keliuose prasideda nuo vaikystės: Jonušis apie lenktynes ir atsakingą vairavimą

2026-10-05 11:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 11:21
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Liepos 14–17 dienomis Palangoje jau 28 kartą vyks didžiausios Baltijos šalyse ištvermės „Aurum 1006 km lenktynės“. Kaip ir kasmet, jų metu daug dėmesio bus skiriama eismo saugumui ir vairuotojų sąmoningumui didinti. Praėjusią savaitę vykusiame Transporto saugumo forume kalbėjęs šių lenktynių organizatorius Darius Jonušis savo pranešime pasakojo, jog eismo saugumas prasideda nuo vaikystės, o eismo dalyvių sąmoningumo ugdymas yra neatsiejama lenktynių dalis.

Darius Jonušis | Andriaus Lauciaus nuotr.

Liepos 14–17 dienomis Palangoje jau 28 kartą vyks didžiausios Baltijos šalyse ištvermės „Aurum 1006 km lenktynės“. Kaip ir kasmet, jų metu daug dėmesio bus skiriama eismo saugumui ir vairuotojų sąmoningumui didinti. Praėjusią savaitę vykusiame Transporto saugumo forume kalbėjęs šių lenktynių organizatorius Darius Jonušis savo pranešime pasakojo, jog eismo saugumas prasideda nuo vaikystės, o eismo dalyvių sąmoningumo ugdymas yra neatsiejama lenktynių dalis.

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„Vairuotojais tampama ne tuomet, kai išlaikai egzaminus ir gauni vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojai ugdomi nuo vaikystės, nuo to, ką girdi iš draugų, tėvų, senelių. Kartais kažkur nugirsta frazė gali tapti suvokimo apie vieną ar kitą temą pagrindu, tad su kokiu bagažu žinių apie atsakomybę, saugos diržus ar greitį žmogus ateina mokytis vairuoti, tą jis ir turi pasąmonėje. Vėliau belieka išmokti kelio ženklus“, – sako D. Jonušis.

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Jo teigimu, būtent todėl saugaus eismo tema negali apsiriboti viena kampanija ar vienu skambiu šūkiu. Apie ją reikia kalbėti nuolat ir skirtingais būdais – nežinia, kuri žinutė vaikui, paaugliui ar jau vairuojančiam žmogui galiausiai įstrigs ir turės įtakos jo elgesiui kelyje.

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Automobilių sportas tam suteikia ir savotišką kontrastą. Nors į lenktynes žiūrovai atvyksta stebėti greičio, pačioje trasoje jis neatsiejamas nuo taisyklių, disciplinos, pasiruošimo, gebėjimo stebėti aplinką ir numatyti kitų dalyvių veiksmus. Greitis čia turi savo vietą – uždaroje ir kontroliuojamoje trasoje. Viešajame eisme svarbiausia tampa ne tai, kaip greitai vairuotojas gali važiuoti, bet kaip atsakingai jis geba priimti sprendimus.

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Per beveik tris dešimtmečius „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės iš automobilių sporto varžybų išaugo į vieną didžiausių vasaros renginių Lietuvos pajūryje, kurio startas, lydimas Palangos mero palinkėjimų, Vytauto gatvėje suburia minias miestiečių ir svečių. Kartu tai reiškia ir didelę auditoriją, kurią galima pasiekti ne tik sporto, bet ir saugaus eismo žinutėmis. D. Jonušis džiaugiasi, kad renginį šiam tikslui vis dažniau išnaudoja ir valstybės institucijos.

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„Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių supranta, jog tai nėra vien lenktynės. Tai viso Lietuvos pajūrio regiono renginys, kuriame galima skleisti svarbias žinutes ir vykdyti įvairias aktyvacijas. Tą ne vienus metus sėkmingai daro Susisiekimo ministerija, Lietuvos policija, „Via Lietuva“. Turime didelę auditoriją, todėl norisi, kad renginys būtų išnaudojamas ir švietėjiškiems tikslams“, – pasakoja lenktynių organizatorius.

Lenktynėms vykstant jau dvidešimt aštuntą kartą galima pastebėti ir tai, kaip jos formuoja naujas eismo dalyvių kartas. Žiūrovai, kurie prieš keliolika ar keliasdešimt metų į Palangą atvykdavo dar būdami vaikais, šiandien patys yra vairuotojai, o dalis jų į lenktynes jau atsiveža savo vaikus. Todėl, pasak D. Jonušio, kalbėjimas apie saugų eismą turi būti nuoseklus ir kartotis metai iš metų – vairavimo kultūra susiformuoja gerokai anksčiau, nei žmogus pirmą kartą atsisėda prie automobilio vairo.

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