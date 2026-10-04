WRC čempionas paaiškėjo paskutiniuose metruose: Solbergo avarija nulėmė Evanso triumfą

Prieš paskutinį 2026 metų pasaulio ralio čempionato etapą E. Evansas turėjo 21 taško pranašumą, tačiau iki paskutinio iš 17 greičio ruožų jo persvara buvo sumažėjusi iki vos vieno taško. Penkis kartus vicečempionu tapęs britas dar kartą buvo atsidūręs situacijoje, kai titulą galėjo prarasti pačią paskutinę akimirką.
O. Solbergui paskutiniame greičio ruože reikėjo aplenkti savo „Toyota“ komandos draugą, kad surinktų pakankamai papildomų taškų ir taptų pasaulio čempionu. Švedas buvo vos per du posūkius nuo finišo ir atrodė, kad pasieks savo tikslą, tačiau likus mažiau nei 100 metrų iki finišo jis sudaužė automobilį.
„Dar nesuvokiu, kas įvyko. Buvau įsitikinęs, kad viskas baigta. Man labai gaila Oliverio, jis turėjo neįtikėtiną savaitgalį. Net nežinau, ką pasakyti“, – po finišo sakė šokiruotas E. Evansas.
O. Solbergas ir šturmanas Elliottas Edmondsonas laimėjo patį ralį – švedas beveik minute aplenkė devynis kartus pasaulio čempioną Sebastieną Ogier. Vis dėlto paskutinio greičio ruožo avarija jam kainavo pasaulio čempiono titulą. Galutinėje įskaitoje O. Solbergas liko antras, nuo E. Evanso atsilikęs penkiais taškais.
Trečiąją vietą čempionate užėmė dar vienas „Toyota“ atstovas Sami Pajari, nuo O. Solbergo atsilikęs vos vienu tašku. Jo paties galimybės kovoti dėl titulo išnyko paskutiniame sezono etape.
Avariją patyręs O. Solbergas kurį laiką liko sėdėti automobilyje ir buvo akivaizdžiai sugniuždytas. Vėliau „Toyota Gazoo Racing“ vadovas Jari-Matti Latvala ir S. Ogier paskatino jį išlipti iš automobilio ir žengti ant apdovanojimų pakylos.
„Nelabai žinau, kaip turėčiau reaguoti. Visa tai atrodo nerealu. Tai didžiulis palengvėjimas. Tai nėra būdas, kuriuo labiausiai didžiuočiausi laimėdamas titulą, tačiau darbas atliktas“, – sakė E. Evansas.
37-erių britas tapo vos trečiuoju Didžiosios Britanijos atstovu, laimėjusiu pasaulio ralio čempionatą. Prieš jį tai padarė Colinas McRae 1995 metais ir Richardas Burnsas 2001-aisiais.
E. Evansas iki šiol tris kartus buvo praradęs galimybę tapti čempionu paskutinę sezono dieną. 2020 ir 2025 metais jis į lemiamą etapą atvyko būdamas pirmoje vietoje, tačiau abu kartus titulą iš jo perėmė S. Ogier.
Pasaulio ralio čempionato sezoną sudarė 13 etapų, nes Saudo Arabijos ralis buvo atšauktas dėl tebesitęsiančių neramumų Artimuosiuose Rytuose.
WRC sezoną transliavo „Go3“ televizija.
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