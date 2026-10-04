Europos jaunių plento dviračių čempionate – Mikutytės 28-a vieta

Sekmadienį jaunių merginų grupines lenktynes laimėjo italė Azzurra Ballan, kuri finišą pasiekė per 1 val. 52 min. 38 sek. A. Ballan sprinte link finišo aplenkė kitas prizininkes – prancūzę Morganę Lestradę ir vokietę Klarą Dworatzek.
5-29 vietas užėmusios sportininkės atsiliko 1 min. 34 sek. Šioje grupėje buvo ir Augustė Mikutytė, kuriai atiteko 28-a pozicija.
Augustė Audinytė pralaimėjo 5 min. 15 sek. ir buvo 44-a. Tuo tarpu Beatričė Daugėlaitė nefinišavo.
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