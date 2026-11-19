R. Krilavičius savo pranašumą atidavė E. Kavaliauskui, o R. Avlasevičius pasirinko priešingą variantą.
„Kavaliauskas“, – trumpai atsakė R. Krilavičius.
„Aš šį kartą pabūsiu priešpriešoj – Stanionis“, – savo pasirinkimą paaiškino R. Avlasevičius.
Abu UTMA atstovai pripažino esantys E. Kavaliausko gerbėjai ir atskleidė nemažai laiko praleidę žiūrėdami jo kovų epizodus. R. Avlasevičius pabrėžė, kad E. Stanionį pasirinko labiau dėl įdomumo, o ne todėl, kad būtų įsitikinęs jo pranašumu.
Tinklalaidėje taip pat buvo aptartas artėjantis UTMA 81 kg svorio kategorijos turnyro finalas. Prognozuodami dvikovos tarp Isos Gocmeno ir Deivido Jemeljanovo baigtį, abu pašnekovai sutiko, kad pergalę turėtų švęsti I. Gocmenas.
„Aišku, norėtųsi, kad tie pinigai ir diržas liktų Lietuvoje, bet Isa yra labai geros formos. Tiesa, Jemeljanovas turi tikrai gerą trenerį – nebent jis sustatys kokią labai gerą taktiką ar panašiai“, – svarstė R. Krilavičius.
Finalo nugalėtojui atiteks 50 tūkst. eurų.
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