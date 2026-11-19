„Kulkos“ pravardę turintis 32-ejų kovotojas neslepia, kad svarsto galimybę turėti daugiau nei vieną žmoną. Savo pasirinkimą jis grindžia islamo nuostatomis ir tikina, kad jo žmona neprieštarauja tokiam scenarijui.
„Kai apie tai kalbuosi su žmona, ji sutinka, kad negalima neigti to, ką Dievas leido. Jeigu su tuo nesutinki, vadinasi, tavo tikėjimas nėra pakankamai stiprus“, – pokalbyje su „Makarena“ teigė Š. Magomedovas.
Paklaustas, kodėl norėtų vesti dar vieną moterį, rusas pateikė gana tiesmuką paaiškinimą.
„Kad nejausčiau noro būti neištikimas pirmajai žmonai. Manau, taip geriau. Užuot nusidėjęs, verčiau vesčiau antrą žmoną. Juk natūralu, kad kartais žmones patraukia ir kiti asmenys“, – aiškino kovotojas.
Š. Magomedovas taip pat neatmetė galimybės ateityje turėti ir daugiau žmonų. Jo teigimu, islamas leidžia vyrui turėti iki keturių žmonų, jeigu jis turi pakankamai finansinių galimybių jomis pasirūpinti.
„Leidžiama turėti keturias. Jeigu turi galimybių išlaikyti keturias žmonas, tikiu, kad Alachas už tai taip pat apdovanos. Viskas, ką darai dėl žmonos, yra palaima ir už tai sulauki atlygio. Kiekviena jai nupirkta dovana, kiekvienas maistas, kurį ji valgo ir kurį uždirbai bei parūpinai, yra geras darbas. Kuo daugiau žmonų išlaikai, tuo didesnis bus tavo atlygis. Dievas gali ir padidinti tavo pajamas“, – kalbėjo Š. Magomedovas.
Pastaraisiais metais Š. Magomedovas ne kartą atsidūrė dėmesio centre dėl kontroversiškų pasisakymų ir poelgių. Jo debiutas UFC 2022 metais buvo atidėtas po incidento Dagestano prekybos centre, kur kovotojas užpuolė vyrą, pamatęs jį besibučiuojantį su moterimi.
Anksčiau šį mėnesį rusas taip pat pareiškė, kad 2024 metais jam buvo siūloma už 100 mln. rublių tyčia pralaimėti kovą su Michalu Oleksiejczuku. Vis dėlto Š. Magomedovas tokio pasiūlymo esą nepriėmė.
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