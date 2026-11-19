26 metų futbolininkas Marijampolėje rungtyniauja nuo 2025 metų pradžios, per 2 sezonus su „Sūduvos“ marškinėliais sužaidė 50 rungtynių, per kurias pelnė 5 įvarčius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 10 kartų buvo įspėtas.
„Pratęsti sutartį su Amadou buvo vienas is šio tarpsezonio prioritetų. Jo kokybė ir orientacija į komandinę sėkmę didele dalimi prisidėjo prie gerų rezultatų. Tikiu, kad išlaikydami šį saugą galime toliau lipdyti komandą ant jau stipraus branduolio“, – sakė „Sūduvos“ direktorius Karolis Skinkys.
Nuo 2019 metų A. Sabo kviečiamas į gimtojo Nigerio rinktinę, kurioje 2025 metais sužaidė trejas, o šiemet – dvejas rungtynes.
Saugas profesionalo karjerą pradėjo gimtinės SONIDEP klube, vėliau atstovavo Tuniso „Bizertin“ ir „Club Africain“.
Galiojančias sutartis su „Sūduva“ šiuo metu taip pat turi Rokas Pačėsa, Ernestas Stočkūnas, Henry Uzochukwu, Žygimantas Baltrūnas, Jehoras Cykalo, Rati Grigalava, Markas Beneta, Yusuke Omori, Ignas Skamarakas, Pjus Bičkauskas, Sidy Sanokho, Faustas Steponavičius, Frankline’as Tangiri, Lucky Tomas ir Meinardas Mikulėnas.
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