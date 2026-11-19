Šios investicijos poreikis atsirado „Kauno Žalgirio“ futbolo klubui pirmą kartą istorijoje patekus į pagrindinį UEFA Konferencijų lygos etapą, kuriame žalgiriečių dar laukia dvejos namų rungtynės. Lapkričio 26 d. Dariaus ir Girėno stadione kauniečiai priims Latvijos klubą „Riga FC“, o gruodžio 17 d. sužais paskutinį šių metų susitikimą Europos turnyre. Bilietus į žalgiriečių rungtynes galite rasti paspaudę čia.
„Kai sužinojome, kad paskutinės šio sezono rungtynės vyks gruodžio 17 d. 22 val., nemenkai susirūpinome, kaip palaikyti vejos kokybę iki gruodžio vidurio, tad pradėjome domėtis ir vienas iš pirmųjų etapų buvo įsigyti vejos auginimo lempas“, – kalbėjo stadiono direktorius Saulius Balnanosis.
Stadione įrengtos specialios LED lempos, kurių kiekviena yra aštuonių metrų ilgio ir apšviečia maždaug 60 kvadratinių metrų plotą. Šiuo metu jos skirtos labiausiai nusidėvinčioms aikštės vietoms – vartininkų aikštelėms, kuriose rungtynių metu veja patiria didžiausią apkrovą.
„Savo stadioną žinome pakankamai gerai ir suprantame, kad silpnesnės jo vietos yra vartininkų aikštelės, kur yra didžiausias vejos nusidėvėjimas, todėl ir nusprendėme įsigyti šias lempas, skirtas būtent baudos aikštelės formos palaikymui ir vejos auginimui. Šios lempos yra skirtingųrūšių ir skleidžia raudoną, mėlyną bei baltą šviesą, o pastarojoje taip pat yra žalios ir geltonos spalvų šviesos komponentų. Jos aktyvuoja vejos augimo procesus, fotosintezę, imituoja saulę ir taip padeda vejai augti. Po žeme veją šildome iš apačios, tad šilumos netrūksta, bet trūksta saulės spindulių, kuriuos šios lempos ir atstoja“, – pridėjo S.Balnanosis.
Nors didžiuosiuose Europos futbolo stadionuose tokie sprendimai taikomi jau kurį laiką, Lietuvoje ši technologija sportinės vejos priežiūrai pritaikyta pirmą kartą.
„Lietuvoje tokio tipo lempas esame įsigiję pirmieji ir, apskirtai, pirmieji įsigijome lempas vejai auginti. Žinoma, ši technologija yra plačiai naudojama žemės ūkyje, bet sportinės vejos auginimui Lietuvoje esame pirmieji. Europos futbole ir stadionuose tai yra gan plačiai naudojama technologija ir sprendimo būdas“, – pridėjo S.Balnanosis.
Stadiono direktorius taip pat atskleidė, kad LED lempos nėra vienintelė šiemet suplanuota investicija į vejos priežiūrą.
„Ruošiamės gruodžio mėnesio rungtynėms, o tuomet jau pasirodo pirmosios šalnos ir sniegas, tad veją irgi reikia apsaugoti, todėl taip pat planuojame įsigyti vejos uždengimo dangą, kuri apsaugotų nuo sniego. Tokį sprendimą naudotume vejos apsaugojimui ir vėliau sniego nukasimui – šiemet tai yra dvi didesnės stadiono investicijos tam, kad sezonas galėtų tęstis iki gruodžio vidurio“, – paaiškino S.Balnanosis.
Galiausiai S.Balnanosis papasakojo apie LED lempų galimą naudą ir šiltuoju sezonu, tad kviečiame įsijungti visą video ir išgirsti likusias stadiono direktoriaus mintis.
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