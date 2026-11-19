Prancūzas Philippe‘as Diallo ir japonas Kohzo Tashima suspėjo iki nustatyto galutinio termino pateikti paraiškas su penkių federacijų narių rekomendaciniais raštais. FIFA 211 narių federacijų balsavimas vyks kovo 18-ąją dieną Rabate, Maroke.
G. Infantino kritikai, vadovaujami UEFA, bando jį pakeisti nuo liepos mėnesio, kai paaiškėjo jo slaptas planas parduoti privatiems investuotojams dalį būsimo pelno iš pasaulio futbolo čempionato. Pastarasis kilus skandalui nutraukė projektą.
„Kandidatūros buvo perduotos rinkimų komitetui, kad šis jas išnagrinėtų ir priimtų sprendimą dėl kandidatų priėmimo“, – teigiama FIFA pranešime.
Kandidatai privalo pereiti komisijos atliekamą tinkamumo ir nepriekaištingos reputacijos patikrinimą, vėliau šios komisijos sprendimus galima ginčyti Sporto arbitražo teisme.
G. Infantino taip pat sulaukė didelės kritikos po to, kai nusprendė JAV puolėjui Folarinui Balogunui pasaulio futbolo čempionate po JAV prezidento Donaldo Trumpo įsikišimo panaikinti jam skirtą raudoną kortelę.
Buvęs „Liverpool“ vyriausiasis treneris Jurgenas Kloppas teigė, jog G. Infantino turėtų būti pakeistas.
„Dabar vyrauja vieningas sutarimas, kad pokyčiai būtų prasmingi. Maniau, kad po Seppo Blatterio situacija jau nebegali tapti blogesne, bet štai, kur mes esame“, – kalbėjo šiuo metu Vokietijos rinktinę treniruojantis J. Kloppas.
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