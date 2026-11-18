Prie klubo 2025 metų lapkritį prisijungęs G. Klevinskas rūpinosi pagrindinės komandos komplektavimu.
Šį sezoną „Žalgirio“ vyrų ekipa pasiekė UEFA Konferencijų lygos trečiąjį atrankos etapą, o „Toplygoje“ užėmė trečiąją vietą.
„Giedrius atėjo į „Žalgirį“ sudėtingu klubui laikotarpiu ir atliko daug sunkaus darbo komplektuojant komandą. Noriu jam padėkoti už pastangas ir indėlį. Linkiu Giedriui sėkmės kitame karjeros etape“, – sakė „Žalgirio“ direktorius Mindaugas Kasperūnas.
„Dėkoju klubui už galimybę, o treneriams, žaidėjams ir visiems klubo darbuotojams – už bendrą darbą. Šiais metais buvo ir tikrai sunkių momentų, ir vakarų, kuriuos ilgai visi prisiminsime. Ačiū fanams, kurie palaikė komandą nepaisant visko“, – sakė G. Klevinskas.
„Žalgiris“ dėkoja G. Klevinskui už darbą ir linki sėkmės tolesnėje karjeroje.
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