24-erių saugas 2026-aisiais buvo rezultatyviausias „Panevėžio“ žaidėjas TOPLYGOJE – pelnyti 6 įvarčiai, taip pat atlikti 4 rezultatyvūs perdavimai. Praėjusiais metais I. Asante Lietuvos čempionate pasižymėjo 4 taikliais smūgiais ir 2 kartus rezultatyviai asistavo komandos draugams.
Šiemet I. Asante taip pat žaidė LFF Supertaurėje bei dvejose LFF taurės rungtynėse Mažeikiuose ir Kretingoje.
2026 metų UEFA Konferencijų lygos atrankos varžybose saugas buvo pastebimas: I. Asante aktyviu žaidimu išsiskyrė pirmoje akistatoje su Kostanajaus „Tobol“, o atsakomojoje dvikovoje atliko rezultatyvų perdavimą.
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