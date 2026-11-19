Po mačo vyriausiasis graikų klubo treneris Željko Obradovičius pripažino, kad prie „Žalgirio“ teko taikytis jau mačo eigoje.
„Klausimas buvo, kaip paruošti komandą šioms rungtynėms, kai turime žaisti po dviejų dienų. Nusprendėme ruoštis kiek kitaip nei anksčiau. Pradėjome su startiniu penketu, o vėliau derinomės prie varžovo jau mačo metu. „Žalgiris“ yra puiki komanda ir Jonas Valančiūnas yra nuostabus žaidėjas. Yra daug ir kitų svarbių žmonių, prie kurių reikėjo taikytis. Nuostabus varžovas ir džiaugiuosi, kaip šiandien sužaidėme“, – kalbėjo serbas.
– Kas padėjo apsispręsti, jog rungtynes pradėtumėte su M.Fallu?
– Fallas yra nuostabus žmogus. Jis visada pasiruošęs padėti komandai, kai to reikia. Pastaruoju metu jis nežaidė, bet buvo pasiruošęs. Toks mačas buvo šiandien ir jis sužaidė puikiai. Fallas prisitaikė prie situacijos ir tai puikiausias pavyzdys.
– Kiek įtakos turėjo Ą.Tubelio pražangos ketvirtajame kėlinyje?
– Tubelis svarbus žaidėjas „Žalgiriui“. Vienas kertinių žaidėjų. Nepamenu tų situacijų, kai jis prasižengė. Labiau žiūriu savo komandos.
– Pirmoje pusėje daugiau taškų rinkote antraisiais šansais. Kas pasikeitė po pertraukos?
– Bolonijoje varžovai atkovojo 17 kamuolių puolime. Visi apie tai kalbėjo. Gali tik kalbėtis su žaidėjais ir paaiškinti, kad reikia kautis. Ne tik aukštaūgiams. Reikia parodyti situacijas, kur buvome per tingūs ir tai padėjo.
– Kaip sekasi kurti ryšį su K.Nunnu?
– Krepšinis yra žaidžiamas 40 minučių ir svarbu, ką turi sudėtyje. Nunnas puikiai supranta krepšinį ir turi daug kokybės. Pirmieji jo metimai nesukrito, bet sakiau Nunnui, kad jis turi mesti toliau. Sezonas yra labai ilgas ir visi turi būti pasiruošę padėti. Tikiuosi visi žaidėjai tai supranta. Nunnas praleido visą pasirengimą sezonui ir turėjau leisti jį žaisti nors nebuvau jo treniravęs. Mums reikia laiko, kad sugebėtume atrasti savo žaidimą. Turėjome daug traumų ir sezono starte buvo iškritę 7–8 žaidėjai.
– Galite galbūt pasidalinti patirtimi dirbant su S.Francisco, kuris buvo šiltai sutiktas Kaune?
– Įspūdinga. Žinote, kokia yra mano nuomonė apie Kauną ir „Žalgirį“. Jūs turite nuostabią kultūrą ir parodėte, kiek buvo svarbus Francisco. Buvo nuostabu stebėti, kaip jis buvo sutiktas čia. Man irgi malonu atvykti čia. Kiekvieną kartą tai yra didelis malonumas.
– Kaip keičiasi S.Francisco vaidmuo, kai sugrįžo K.Nunnas?
– Abu jie gauna savo minučių. Nunnas žaidė šiandien šiek tiek daugiau, bet nėra didelio skirtumo ir pasitikiu jais abiems. Viskas priklauso nuo situacijos ir svarbu surasti, kas būtų geriausia komandai. Reikia išmokti būti gerais komandos draugais. Galime išeiti išgerti alaus, bet tikrai draugystė turi užsimesti aikštėje.
– Ar tai ir reikia patobulinti?
– Ne, kalbu bendrai. Reikia tiesiog laiko, kad galėtume suprasti vienas kitą. Yabusele, Bonga, Fallas yra nauji žaidėjai komandoje, o aš naujas treneris. Viskam reikia laiko.
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