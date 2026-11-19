ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad 19-metis gynėjas išvengė rimtos traumos. Krepšininkui diagnozuotas kairiojo klubo sukamųjų raumenų patempimas.
Prognozuojama, kad D. Harperis be krepšinio praleis nuo vienos iki trijų savaičių. Tikslus sugrįžimo laikas priklausys nuo reabilitacijos eigos.
Gynėjas susižeidė antradienį vykusiose NBA rungtynėse, kuriose „Spurs“ namuose 93:105 nusileido Detroito „Pistons“ ekipai.
Epizodo metu D. Harperis, kaip manoma, paslydo ant šlapios aikštės vietos ir parkrito. Krepšininkas kurį laiką gulėjo susirietęs iš skausmo, laikydamasis už kirkšnies srities.
Iš pradžių jam atsikelti ir pasiekti arenos tunelį padėjo komandos draugai Keldonas Johnsonas bei Davidas Jonesas Garcia. Vėliau gynėją į rūbinę palydėjo klubo darbuotojas.
Antrąjį sezoną NBA rungtyniaujantis D. Harperis šiemet per 15 susitikimų vidutiniškai pelno po 18,4 taško, atkovoja 5,4 kamuolio ir atlieka 4,5 rezultatyvaus perdavimo.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.