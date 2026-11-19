Gynėjas mano, kad kitas jo kontraktas gali siekti net 300 mln. JAV dolerių, tačiau pabrėžia, jog net ir uždirbant tokias sumas svarbu atsakingai planuoti finansus.
„Tikiuosi, kad kitos mano sutarties vertė sieks 300 mln. dolerių. Tačiau svarbu tinkamai planuoti biudžetą, kad, neduok Dieve, nutikus kažkam, dėl ko nebegalėčiau žaisti krepšinio, aš ir mano šeima būtume finansiškai aprūpinti visam gyvenimui“, – tinklalaidėje kalbėjo T. Haliburtonas.
Šiuo metu 26-erių amerikietis turi penkerių metų, maždaug 244,6 mln. JAV dolerių vertės sutartį su „Pacers“, kuri įsigaliojo 2024–2025 metų sezone ir galioja iki 2028–2029 metų sezono pabaigos.
Pagal šį kontraktą gynėjas vidutiniškai uždirba beveik 49 mln. JAV dolerių per sezoną.
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