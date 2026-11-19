Rungtynės prasidėjo atkaklia kova. Pirmajame ketvirtyje komandos ne kartą keitėsi pirmaujančios ekipos vaidmeniu, o po pirmųjų dešimties minučių minimalų pranašumą turėjo vilniečiai (17:16).
Antrajame kėlinyje svečiai buvo įgiję penkių taškų persvarą, tačiau „Atletas“ neleido varžovams atitrūkti. Abi komandos demonstravo rezultatyvų puolimą, o į ilgąją pertrauką „Rytas-2“ išėjo pirmaudamas trimis taškais (49:46).
Po pertraukos iniciatyvą perėmė Kauno rajono ekipa. Trečiojo ketvirčio pradžioje vilniečiai dar pirmavo 56:57, tačiau šeimininkai netrukus persvėrė rezultatą ir pradėjo didinti atotrūkį.
„Atletas“ trečiąjį kėlinį laimėjo 31:20 ir prieš lemiamą ketvirtį susikrovė aštuonių taškų pranašumą (77:69).
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai toliau kontroliavo rungtynes. Likus žaisti kiek daugiau nei keturioms minutėms, jų persvara buvo išaugusi iki 17 taškų (90:73).
Nors vilniečiai dar mėgino mažinti atsilikimą, „Atletas“ išsaugojo pranašumą ir šventė pergalę 105:91. Didžiausia Kauno rajono ekipos persvara siekė 19 taškų.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Arnas Vaištaras, pelnęs 19 taškų, atkovojęs 10 kamuolių, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 24 naudingumo balus.
Titas Didžgalvis pridėjo 17 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus. Aistis Lukoševičius pelnė 14 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 24 naudingumo balus.
Po 12 taškų surinko Ąžuolas Hopenas ir Šarūnas Morkevičius. Pastarasis taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Vilniaus komandoje rezultatyviausias buvo Gabrielius Buivydas, pelnęs 19 taškų. Martynas Kancevičius pridėjo 13 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, o Nojus Šatas surinko 12 taškų, pataikęs 4 tritaškius iš 7.
Erikas Sirgedas pelnė 11 taškų, Jonas Trivokas – 9, o Kaloyanas Balkandžievas – 8.
Vienu svarbiausių „Atleto“ pergalės veiksnių tapo kova dėl atšokusių kamuolių, kurią šeimininkai laimėjo net 51:30.
Kauno rajono ekipa taip pat gerokai dažniau stojo prie baudų metimų linijos ir realizavo 29 baudas iš 41 (70,7 proc.), kai vilniečiai pataikė 9 iš 14 (64,3 proc.).
„Atletas“: Arnas Vaištaras 19, Titas Didžgalvis 17, Aistis Lukoševičius 14, Ąžuolas Hopenas ir Šarūnas Morkevičius po 12, Justas Sadauskas 9, Naglis Rutkauskas 8, Vytautas Meištas 6, Neidas Linartas 5.
„Rytas-2“: Gabrielius Buivydas 19, Martynas Kancevičius 13, Nojus Šatas 12, Erikas Sirgedas 11, Jonas Trivokas 9, Kaloyanas Balkandžievas 8, Armandas Bukelskis ir Simas Raščius po 6, Adomas Pocius 5.
„Omega-Tauras-LSU“ iš Šilutės išsivežė aštuntąją pergalę
URBO-NKL čempionate aštuntąją pergalę iškovojo Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU“ (8/7), kuri išvykoje 81:71 (22:21, 18:17, 19:13, 22:20) įveikė Šilutės „Šilutę-PDS.lt“ (8/5). Šeimininkų nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 25 taškus pelnęs Rokas Jocys.
Rungtynės prasidėjo atkaklia kova. Pirmajame ketvirtyje komandos žengė koja kojon, nė vienai nepavyko įgyti didesnio pranašumo. Po pirmųjų dešimties minučių minimalia persvara pirmavo svečiai (22:21).
Antrojo kėlinio pradžioje „Omega-Tauras-LSU“ padidino atotrūkį iki penkių taškų (26:21), o netrukus svečių persvara išaugo iki septynių (32:25).
Vis dėlto šilutiškiai neleido varžovams pabėgti. Iki ilgosios pertraukos šeimininkai sumažino atsilikimą iki dviejų taškų (38:40).
Po pertraukos Kauno rajono ekipa vėl ėmė tolti. Trečiojo ketvirčio pradžioje svečiai pirmavo 46:38, o kėlinį laimėję 19:13 prieš lemiamą ketvirtį turėjo aštuonių taškų pranašumą (59:51).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje „Omega-Tauras-LSU“ surengė sėkmingą atkarpą ir, likus žaisti kiek daugiau nei 7 minutes, jau pirmavo 68:52.
Svečiai toliau didino persvarą, kuri vienu metu siekė 19 taškų. Nors rungtynių pabaigoje „Šilutė-PDS.lt“ sumažino atsilikimą, Kauno rajono komanda išsaugojo pergalę 81:71.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Ignas Vaitkus, pelnęs 20 taškų (3/7 trit.), atkovojęs 6 kamuolius ir surinkęs 23 naudingumo balus.
Jacobas Cookas pridėjo 19 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir taip pat surinko 23 naudingumo balus. Kyle’as Simpsonas pelnė 16 taškų, Jonas Levickas – 8, o Nedas Vydmantas – 7.
Šilutės komandoje išsiskyrė Rokas Jocys, pelnęs 25 taškus (8/11 dvit., 2/5 trit.), atkovojęs 3 kamuolius, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs net 33 naudingumo balus.
Augustinas Mikštas pridėjo 10 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, o Martynas Zigmantavičius bei Frederickas Gatesas pelnė po 8 taškus.
„Šilutės-PDS.lt“ gretose debiutavo Tomas Balčiūnas. Naujasis komandos vidurio puolėjas per 15 minučių pelnė 7 taškus ir surinko 5 naudingumo balus.
Kauno rajono ekipa geriau atakavo iš toli – pataikė 9 tritaškius iš 34 (26,5 proc.), o šilutiškiai realizavo vos 2 iš 20 (10 proc.).
Svečiai taip pat laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (45:39) ir gerokai sėkmingiau išnaudojo antruosius šansus. „Omega-Tauras-LSU“ antraisiais bandymais pelnė 27 taškus, kai šeimininkai surinko vos 8.
„Omega-Tauras-LSU“: Ignas Vaitkus 20, Jacobas Cookas 19, Kyle’as Simpsonas 16, Jonas Levickas 8, Nedas Vydmantas 7, Giedrius Stankevičius 6, Šarūnas Vasiliauskas 3, Simas Šliogeris 2.
„Šilutė-PDS.lt“: Rokas Jocys 25, Augustinas Mikštas 10, Martynas Zigmantavičius ir Frederickas Gatesas po 8, Tomas Balčiūnas 7, Nojus Jankūnas 6, Anatolijus Šundelis 4, De’Marco Bethea 3.
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