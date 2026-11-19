Serbas teigė, kad portugalas net uždraudė komandos žaidėjams valgyti „Nutella“, o jo treniruočių metodai kartais priminė itin griežtą režimą.
„Conceicao uždraudė „Nutella“, o nuo tada mums jos daugiau nebeleidžia. Jis yra geras žmogus, man patinka, tačiau taikė kai kuriuos „Hitlerio stiliaus“ metodus“, – pasakojo S. Pavlovičius tinklalaidėje „SS Calcio“.
Gynėjas paaiškino, kad išvykose komandos nariai viešbučiuose būdavo atskiriami nuo kitų klubo darbuotojų. Be to, per treniruotes futbolininkai privalėjo dėvėti blauzdų ir kelių apsaugas, nepaisant oro sąlygų – net jei temperatūra nukrisdavo žemiau nulio arba pakildavo iki 35 laipsnių.
S. Pavlovičius taip pat papasakojo apie incidentą, kai keli komandos žaidėjai likus trims dienoms iki rungtynių apsilankė koncerte ir jame praleido laiką iki 23 valandos. Pasak serbo, S. Conceicao turėjo padėjėjų, kurie jam pranešdavo apie futbolininkų elgesį, o sužinojęs apie koncertą treneris sukėlė didelį skandalą. Galiausiai penki ar šeši žaidėjai kitose rungtynėse negavo galimybės pasirodyti aikštėje.
Gynėjas prisiminė ir pirmąjį S. Conceicao susitikimą su komanda. Anot jo, portugalas į susirinkimą tyčia vėlavo 40 minučių, nors jo laukė tiek futbolininkai, tiek klubo vadovai. S. Pavlovičiaus teigimu, treneris taip norėjo visiems parodyti, kas komandoje yra pagrindinis.
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