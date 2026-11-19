Po rungtynių brazilas atsisuko į tribūnas ir įžeidinėjo varžovų gerbėjus, taip pat prognozavo, kad jų palaikoma ekipa iškris į antrąjį Brazilijos futbolo divizioną.
„Jūs iškrisite į antrąją lygą, idiotai. Privalote mane gerbti, gerbkite mane, jūs, prakeiktos mažos komandos atstovai“, – sirgaliams rėžė Neymaras. Futbolininkas taip reagavo į iš tribūnų skriejusias provokacijas. Konfliktas kilo iškart po finalinio teisėjo švilpuko.
Pergalę „Santos“ ekipai 35-ojo Brazilijos čempionato turo rungtynėse lėmė Gabrielio Barbosos įvartis per pridėtą laiką. Prie lemiamo epizodo prisidėjo ir Neymaras – jo smūgį atrėmė vartininkas Pedro Rangelas, tačiau pirmasis prie kamuolio suskubęs G. Barbosa pasiuntė jį į vartus.
Neymaras į starto sudėtį sugrįžo po dviejų rungtynių diskvalifikacijos. Susitikime jis aktyviai ieškojo progų atakuoti, mėgino pergudrauti varžovus individualiais veiksmais ir turėjo tris galimybes pasižymėti, tačiau du jo smūgiai skriejo pro šalį, o trečią atrėmė vartininkas.
Ši pergalė leido „Santos“ ekipai su 50 taškų pakilti į aštuntąją vietą Brazilijos čempionate. Tuo metu 42 taškus turinti „Coritiba“ išliko arti iškritimo zonos.
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