Tomo Masiulio auklėtiniai namie 72:87 nusileido pastaruoju metu nežibėjusiems Atėnų „Panathinaikos“ (9/4) – graikams tai buvo tik antroji pergalė per penkis pastaruosius mačus.
Jonas Valančiūnas mačą pradėjo tritaškiu, bet vėliau strigo atakuodamas tiesioginius oponentus ir per 26 minutes surinko 9 taškus (2/9 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 2/2 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 blokus, 3 klaidas, 2 pražangas ir 8 naudingumo balus.
Uteniškis pirmą kartą šį sezoną Eurolygos rungtynes paliko nesurinkęs bent 14 naudingumo balų.
Išskirtinių skaičių rungtynėse užfiksuota ir daugiau – „Žalgiris“ metė pustrečio karto mažiau baudų metimų (6/7 prieš 20/25).
Po rungtynių J.Valančiūnas nenorėjo sureikšminti tribūnas dažnai piktinusio teisėjavimo, daugiau dėmesio kreipdamas į įvykius aikštėje.
„Jie sumetė metimus, buvo fiziškesni, gerai gynėsi. Pirmoje pusėje turėjome problemų užpulti. Sakau, šiandien jie buvo geresni“, – teigė aukštaūgis.
– Varžovai metė 25 baudų metimus, jūs – 7. Minėjote fiziškumą, šiandien buvo kitokios rungtynės nei antradienį?
– Taip, mes žinojome, kad taip bus. Matėme juos žaidžiančius prieš tai. Buvo gana fiziškos rungtynės. Jie sumetė baudas, nemažai matė.
– Stojote prieš didelius kūnus, Mathiasą Lessortą ir Moustapha Fallą. Kaip jums tos dvikovos?
– Tikrai yra stiprūs kūnai, aukšti vyrai, nėra labai lengva baudos aikštelėje, kai tiek ūgio yra. Žaidėme žaidimą, yra kiti ginklai, ne tik baudos aikštelė. Bandėme viską šiandien.
– Trečiame kėlinyje buvo atkarpa 11:0 su dviem jūsų dėjimais. Kaip pavyko užsikurti?
– Likome, tikėjome, ką turime daryti. Yra rungtynių planas, tai bandome išpildyti. Einame, darome, kas yra liepta ir kartais eina, kartais – ne. Pritrūko kelių metimų, kelių gynybų, kelių kamuolių atšokusių.
– Viena pagrindinių šio vakaro temų yra teisėjavimas. Matėme, kiek „Žalgirio“ treneriai turėjo pretenzijų. Kaip jums tai atrodė?
– Nežinau, nenoriu komentuoti. Yra žmonės, kurie komentuoja. Žiūrėti video, buvo pražanga ar ne, buvo visko. Kai aikštelėje esi karštas, nori, kad visi švilpukai būtų tavo naudai. Girdėjome, kad arena buvo pasikūrusi.
– Fiksavote šešių pergalių seriją. Kur labiausiai „Žalgiris“ paaugo per šią atkarpą?
– Žaidėme kartu, buvo gerų momentų, buvo blogų. Išlikome kartu. Šiandien – taip pat, nors ir nesibaigė gerai. Daug rungtynių prieš mus, reikia kažką išmokti. Gali čia išsivadinti, išsirodyti, bet reikia peržiūrėti įrašą ir pažiūrėti, kur gali būti geresnis. Taip ir auga komanda, kaip žaidėjai – kartu, vienas kumštis.
– Kokias pagrindines problemas PAO išskyrė jūsų žaidime?
– Jie išnaudojo savo „mismatchus“ gerai, susikeitimus, solidžiai ir protingai žaidė. Tikrai taktiškas žaidimas iš jų pusės.
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