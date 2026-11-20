Švedijoje komandos kovos dėl šešių kelialapių į 2027 metų planetos pirmenybes.
Be kapitonės V. Paulauskaitės Lietuvos ekipai atstovaus Rūta Blažienė, Miglė Kiudytė, Olga Dvojeglazova ir Justina Zalieckienė.
Lietuvos rinktinė rungtyniaus B grupėje, kurioje taip pat varžysis Čekijos, Anglijos, Honkongo, Vengrijos, Latvijos, Naujosios Zelandijos ir Filipinų komandos. A grupėje žais Australijos, Taivano, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Kazachstano, Meksikos ir Lenkijos rinktinės.
Lietuvos akmenslydininkės šį turnyrą pasitinka po įtempto periodo – neseniai jos dalyvavo Europos pirmenybėse Čekijoje, kur užėmė dešimtąją vietą. V. Paulauskaitės teigimu, Lietuvos žaidėjos yra geros formos ir ją tikisi išlaikyti ir Švedijoje.
„Stengiamės išlaikyti formą. Treniruočių iki pasaulio čempionato atrankos daug neturėjome, bet ta forma, kurią pasiekėme, yra tikrai nebloga. Jeigu neįvyks kokių nesklandumų, tai tikrai galėsime pademonstruoti gerą žaidimą“, – sakė V. Paulauskaitė.
Priešingai negu Europos pirmenybės Čekijoje, kur tokio lygio renginys ten vyko pirmą sykį, Estešundo ledas lietuvėms yra daug geriau pažįstamas.
„Čia žaisiu jau gal šeštą kartą, todėl man tai yra pažįstama vieta. Tai yra kerlingo arena, todėl tokių netikėtumų, kaip Europos čempionate, neturėtų būti. Bet patį ledą galėsime įvertinti jau kai būsime vietoje“, – teigė Lietuvos rinktinės kapitonė.
Pirmąjį susitikimą lietuvės žais lapkričio 21 dieną 14.30 val. su Honkongo komanda. Lapkričio 22-ąją lietuvių laukia dvejos rungtynės – 10 val. akistata su Anglija, o 19 val. susitikimas su Čekija.
Lapkričio 23 dieną 14.30 val. Lietuvos rinktinė išmėgins jėgas su Filipinais. Lapkričio 24-ąją laukia dar dvi dvikovos: 10 val. lietuvės susitiks su Naująja Zelandija, o 19 val. – su Vengrija. Paskutinį grupės etapo mačą Lietuvos komanda žais lapkričio 25 dieną 13 val. su Latvijos rinktine.
„Pasaulio čempionato atrankoje nėra pačių stipriausių komandų. Yra viena, kita stipresnė rinktinė, bet dauguma kitų yra apylygės. Bus ir keletas komandų, kurių visiškai nepažįstame, pavyzdžiui, Honkongas“, – kalbėjo V. Paulauskaitės.
Į pusfinalį pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas. Visos keturios pusfinalio dalyvės automatiškai užsitikrins vietą 2027 metų pasaulio čempionate.
„Tikrai turime vilčių pakovoti dėl vietos pasaulio čempionate. Įvertinus tai, ką pavyko išsitreniruoti per visą laikotarpį, manau, kad realiai pretenduosime į pasaulio čempionatą“, – pabrėžė V. Paulauskaitė.
Dar du kelialapiai bus išdalinti papildomose atrankos rungtynėse. A ir B grupių trečiąsias vietas užėmusios rinktinės susitiks tarpusavyje, o šios dvikovos nugalėtoja pateks į pasaulio čempionatą. Ketvirtąsias vietas grupėse užėmusios komandos taip pat žais tarpusavyje. Pralaimėjusi rinktinė pasitrauks iš kovos, o šios dvikovos nugalėtoja dar turės įveikti trečiųjų vietų mačo pralaimėtoją.
Pusfinaliai numatyti lapkričio 25 dieną, o lemiamos kovos dėl medalių ir likusių kelialapių vyks lapkričio 26-ąją.
2027 metų pasaulio moterų kerlingo čempionatas vyks kovo 13-21 dienomis. Vieta dar nėra paskelbta. 2025 metais Lietuvos rinktinė debiutavo planetos pirmenybėse Pietų Korėjoje.
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