„Dėl visiškai klaidingo mano sprendimo nufilmavau dalį „Manchester United“ treniruotės. Nors pagal bepiločių orlaivių naudojimą reglamentuojančius teisės aktus skrydis buvo teisėtas, tačiau pripažįstu, jog iš mano pusės tai buvo neetiška.
Mano tikslas buvo užfiksuoti Mauricio Pochettino su „Man Utd“ treniruočių apranga, kad sirgaliai galėtų tai pamatyti pirmą kartą. Klaidingai maniau, kad tai buvo treniruotės pradžia, buvo galima matyti tik niekuo neišsiskiriantį apšilimą. Taip pat klaidingai maniau, kad treniruotė bus atvira įvairioms žiniasklaidos priemonėms.
Norėčiau atsiprašyti „Manchester United“, Mauricio Pochettino ir žaidėjų už savo veiksmus. Nuoširdžiai tikiuosi, kad šie veiksmai neturės jokios įtakos rungtynių baigčiai.
Taip pat norėčiau pasakyti, jog „Liverpool“ ar bet kuris kitas futbolo klubas neturėjo įtakos mano sprendimui nufilmuoti treniruotę. Vaizdo įrašas iš mano kanalo buvo pašalintas“, – penktadienį įrašą paskelbė vaizdo įrašu pasidalijusi paskyra.
Vaizdo įraše buvo užfiksuota, kaip M. Pochettino dirbo su viena žaidėjų grupe, o tuo pat metu kitos dvi grupės atskirai treniravosi prižiūrimos jo asistento Jesuso Perezo. Tarp žaidėjų, su kuriais dirbo M. Pochettino, buvo Harry Maguire‘as, Kobbie Mainoo, Amadas Diallo, Matheusas Cunha ir Bryanas Mbeumo.
Priminsime, jog „Man Utd“ sekmadienį „Premier“ lygoje laukia rungtynės su principiniu varžovu „Liverpool“.
🚨OFFICAL: Mauricio Pochettino FIRST training session WITH Manchester United. #MUFC | 🎬@CCOveriew https://t.co/dOlAdvhWry— TBTFootball (@TBTSportsUK) November 19, 2026
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Manchester United have suffered a security breach after drone footage of Mauricio Pochettino’s first training session as head coach was leaked online. The 12-minute video, filmed from above the club’s Carrington training ground on Thursday, clearly shows Pochettino and his coaching staff taking the players through the session.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 19, 2026
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