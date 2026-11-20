Podkaste aptarta Kauno „Žalgirio“ dviguba savaitė Eurolygoje, Vilniaus „Ryto“ pralaimėjimas Kėdainiuose, šūsnis Lietuvos klubų pralaimėjimų Europoje, įdomus ėjimas moterų krepšinyje ir griūnantis „NBA Europe“ projektas.
00:00 – įžanga
02:57 – „Žalgirio“ nutraukta serija ir reikia centro
31:30 – kas žais rinktinėje
39:07 – kas vyksta su „Rytu“
52:45 – šūsnis pralaimėjmų Europos turnyruose
1:07:18 – įdomus ėjimas moterų krepšinyje
1:10:25 – „NBA Europe“ griūna
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