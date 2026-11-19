Geriau rungtynes pradėjo „Fenerbahče“ (12:7), bet iniciatyvą perėmė Milano komanda ir pasibaigus pirmajam kėliniui jau pirmavo 23:19. Lygiame antrajame ketvirtyje „Fenerbahče“ visiškai pasivijo varžovus ir sulig dvitaškiu paskutinėmis sekundėmis į pertrauką išėjo minimaliai pirmaudama – 38:37.
Trečiąjį kėlinį svečiai pradėjo spurtu 11:2 ir skirtumas pirmą kartą tapo dviženklis – 49:39. „Armani Olimpia“ nenuleido rankų ir atsakė tokia pačia atkarpa 11:2, kuri leido pasivyti varžovus – 50:51. Visgi kėlinį geriau užbaigė „Fenerbahče“ – 61:55.
Lemiamame ketvirtyje Šaro auklėtiniai startavo 5 taškais – 66:55. Tuomet „Armani Olimpia“ surakino varžovus savo 14 taškų be atsako, kurie leido jau išsiveržti į priekį – 69:66. Likus kiek mažiau nei 2 minutėms Leandro Bolmaro tritaškis dar labiau nutolino šeimininkus – 74:68. Lemiamą epizodą sukūrė vėl L.Bolmaro, kuris pataikė tritaškį likus 45 sekundėms (76:70), tada argentinietis gynyboje blokavo varžovo bandymą pataikyti iš toli.
I.Sargiūnas per 8 minutes pelnė 1 tašką (1/2 baudos metimai), išprovokavo pražangą, kartą pažeidė taisykles ir liko su 0 naudingumo balų grafoje.
„Armani Olimpia“: Mosesas Wrightas 22 (11 atk. kam., 36 naud. bal.), Leandro Bolmaro 19 (5 rez. perd.), Marko Guduričius 16.
„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 17 (2/5 tritaškiai), Wade‘as Baldwinas 13 (1/5 tritaškiai), Shane‘as Larkinas 11 (1/6 tritaškiai).
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