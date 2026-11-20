Namuose 92:87 (30:25, 20:15, 17:23, 25:24) pavyko palaužti Bolonijos „Virtus“ (5/8) klubą.
„Valencia“ rungtynes pradėjo geriau (14:6), nors Rasheedas Bello ir Wendellas Moore‘as skirtumą tirpdė – 16:20. Padėtį šeimininkai stabilizavo (34:25), kol įgijo jau dviženklę persvarą (45:31), bet kitaip rungtynės krypti ėmė po pertraukos.
Kessleris Edwardsas ir Marcusas Carras rinko svarbius „Virtus“ taškus, o spurtą rengę svečiai visiškai priartėjo – 53:56. Bo Klintmano tolimas metimas išvedė priekin Bolonijos klubą, o tritaškius šaudė M.Carras su Trentu Frazieriu – 76:67. Puiki atkarpa leido „Virtus“ perimti mačo kontrolę.
Gelbėti „Valencia“ bandė iš toli pataikęs Nikola Mirotičius (70:77), apie save priminė ir T.J.Shortsas – 77:82. Armoni Brooksas smeigė tritaškį (80:82), tad tai vertė Alexą Mumbru prašyti pertraukėlės. Po jos rezultatą lygino T.J.Shortsas, jam atsakė Aliou Diarra, bet lygybę vėl grąžino Nealas Sako – 84:84.
Liko 52 sek., T.J.Shortsas tęsė savo benefisą (86:84), baudas sumetė A.Brooksas, bet intrigą išlaikė T.Frazieris, pataikęs iš toli – 87:88. A.Brooksas realizavo baudas, vėliau stojo mesti dar dviejų ir tvirtino pergalę.
„Valencia“: Nielas Sako (11 atk. kam.) ir T.J.Shortsas (7 rez. perd.) – po 20, Kameronas Tayloras 15, Armoni Brooksas 12, Nikola Mirotičius 11.
„Virtus“: Rasheedas Bello 15, Marcusas Carras 13, Bo Klintmanas (8 atk. kam.) ir Trentas Frazieris – po 12, Aliou Diarra 9 (8 atk. kam.).
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