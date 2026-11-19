Jos duomenimis, rinkimų aktyvumas pasiekė beveik 4,53 procento.
Tai yra šiek tiek aktyviau nei per išankstinį balsavimą pirmajame rinkimų ture. Jame prieš dvi savaites buvo balsavę 1 tūkst. 275 arba 4,5 proc. rinkėjų.
Iki ketvirtadienio vakaro balsuodami savivaldybių pastatuose Visagine balsus atidavė 589, Ignalinoje – 568, o Zarasuose – 16 rinkėjų.
Pasak VRK, aktyviausi yra Ignalinos Centro rinkimų apylinkės rinkėjai – 11,6 proc. jų jau išreiškė pilietinę valią.
Penktadienį ir šeštadienį vyks balsavimas namuose. Šiomis dienomis rinkimų komisijų nariai numato aplankyti 1 tūkst. 563 rinkėjus.
Pagrindinė rinkimų diena – sekmadienis, lapkričio 22-oji. Tądien apylinkės duris atvers 7 val. ryto ir rinkėjų lauks iki 20 val. vakaro.
BNS rašė, kad antrajame rinkimų ture varžosi Gintautas Kindurys, iškeltas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, bei Liberalų sąjūdžio iškelta Mėta Paulauskė. Jie pirmajame ture gavo atitinkamai 20,95 proc. ir 17,16 proc. balsų.
Seimo nariu bus išrinktas daugiausia rinkėjų balsų antrajame rinkimų ture gavęs kandidatas.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
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