Šiuo metu teisę į nemokamus pietus turi visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
Seimas po svarstymo pritarė pataisoms dėl nemokamo maitinimo visiems pradinukams
Visuotinis mokinių nemokamas maitinimas, nevertinant šeimos pajamų, pradėtas teikti etapais nuo 2020 metų.
Preliminariais SADM skaičiavimais, papildomai vaikų maitinimui kitąmet prireiktų 7,3 mln. eurų, 2028 metais – 23,9 mln. eurų, o 2029 metais – 33,3 mln. eurų. Nemokamą maitinimą papildomai gautų apie 52 tūkst. trečioje ir ketvirtoje klasėje besimokančių mokinių (25,5 tūkst. trečiokų ir 26,5 tūkst. ketvirtokų).
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras yra pažymėjęs, kad šia iniciatyva siekiama nuosekliai įgyvendinti visuotinio pradinukų nemokamo maitinimo tęstinumą, mažinti socialinę atskirtį ir sudaryti sąlygas didesniam mokyklinio amžiaus vaikų skaičių dalyvauti sveikos mitybos įgūdžių ugdymo procese.
Po svarstymo už šiuos teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XVP-1991(2) balsavo 64 Seimo nariai, prieš buvo 11, susilaikė 24 parlamentarai.
Galutinai apsispręsti dėl naujų nuostatų priėmimo Seimas planuoja gruodžio 8 d.
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