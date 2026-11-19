Apie tai laidoje diskutavo Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė Orinta Leiputė, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Tomas Tomilinas ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Ligita Girskienė.
Kokias sąlygas LVŽS kelia koalicijos partneriams?
Kokia dabar konkreti jūsų sąlyga socialdemokratams? Nes bent jau iš mano jau paminėtos „Delfi“ publikacijos susidaro įspūdis, kad vien svarstymo nebepakanka ir valstiečiai labiau suka į tą pusę, kad socialdemokratai, o galbūt ir demokratai turėtų dar ir palaikyti referendumą dėl šeimos sampratos, kad jis įvyktų.
L. Girskienė: Ne, mes tokios sąlygos nekėlėme. Tikrai čia yra interpretacija. Ten rašo, kad galbūt, jeigu būtų ir panašiai. Bet iš tikrųjų, kalbant apie referendumo iniciatyvą, šiandien galiu pasakyti, kad ji jau yra sužlugdyta. Praktiškai mes niekaip nebetelpame į terminus iki gruodžio 7-osios, kad nutarimas būtų priimtas.
Aš tiesiog matau sąmoningą norą sužlugdyti tą iniciatyvą nuo pat pradžių. Buvome registravę nutarimą dar praėjusių metų balandžio mėnesį, o rudens sesijos pabaigoje, kai jau tuoj turėsime gruodžio mėnesį, tas klausimas nepajudėjo iš mirties taško.
Praktiškai visą tą laiką pragulėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko stalčiuje. Turbūt tam buvo ir asmeninis interesas, kad tas klausimas neišvystų dienos šviesos. O gyventojų, rinkėjų apklausos rodo, kad didžioji dalis visų partijų rinkėjų, netgi liberalų ir socialdemokratų, pritartų tokiai iniciatyvai. Socialdemokratų rinkėjų – apie 70 procentų.
Man nesuprantamas nuo pat pradžių toks noras, kad tas referendumas neįvyktų. O mūsų tikslas buvo tikrai gražus – kartą ir visiems laikams išspręsti partnerystės, šeimos apibrėžimo klausimą.
Ar LVŽS pasitrauks iš koalicijos?
Kas dabar iš to seka? Jeigu sakote, kad referendumas jau sužlugdytas, ar dabar nepalaikysite valstybės biudžeto, kaip buvo žadėta? Nes būtent toks ultimatumas buvo iškeltas. Ar apskritai svarstote trenkti koalicijos durimis?
L. Girskienė: Aš tikrai neturiu visos frakcijos nuomonės šiuo metu, bet bent jau keli kolegos kartu su manimi tikrai esame pasiruošę dirbti opozicijoje arba jungtis prie kitos Seimo narių grupės. Iš tikrųjų jau ima pyktis, nes didieji koalicijos partneriai su mumis elgiasi nepagarbiai.
Mes esame užregistravę tikrai daug įvairių projektų. Jie visi praeina pateikimo stadiją, o toliau komitetuose svarstymai nevyksta. Projektai arba visiškai padedami ilgam laikui į stalčių, arba padaromi tokie pakeitimai, kad iš esmės pasikeičia projekto tikslas.
Referendumas jau sužlugdytas ar dar ne?
O. Leiputė: Aš tikrai negaliu pasakyti, ar sužlugdytas, ar ne, nes lyg ir buvo kalbėta apie gruodžio 7 dieną, kad tai yra terminas, kada turėtų būti priimti sprendimai. Bet aš dabar ką tik išgirdau naujieną, kuri mane šiek tiek užkabino, nes mano kolegė Ligita, kuri yra koalicijos partnerė, pareiškė apie pasirengimą dirbti opozicijoje arba jungtis prie kitos Seimo narių grupės.
Nežinau, ar ji žada išeiti iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, bet turbūt pati galėtų pakomentuoti. Mano galva, mes neturėtume kalbėti ultimatumų kalba ir mes ja nekalbame. Aš suprantu koalicijos partnerių ir mūsų frakcijos entuziastingą norą ginti savo nuomonę ir poziciją, tačiau kiekvienas ją turime ir veikiame pagal ją. Kiek man žinoma, turėjo vykti klausymai, nes Teisės ir teisėtvarkos komitetas negalėjo svarstyti, kol nebuvo apsvarstęs papildomas komitetas.
O požiūris į tai, ar mums tikrai reikia keisti Konstituciją, kurioje apibrėžta, kas yra šeima? Čia ne apie partnerystę eina kalba, o apie tai, kas yra šeima. Visuomenės ir valstybės ląstelė, santuoka, vyro ir moters susitarimas. Ir dar tai yra 5,5 milijono eurų, kai biudžetas yra tiesiog įtemptas. Aš turiu savo asmeninę nuomonę, bet laiko dar yra.
Kaip reikėtų suprasti jūsų pasakymą, kad galite dirbti opozicijoje arba pereiti į kitą frakciją?
L. Girskienė: Iš tikrųjų turiu įvairių svarstymų, bet palikime tai ateičiai. Aš tikrai labai pagalvosiu, ką man toliau daryti, nes gaišti laiką koalicijoje, ruošti projektus, rinkti informaciją projektų aiškinamiesiems raštams ir panašiai tikrai yra sudėtingas darbas. Kai jis nevertinamas, išmetamas, sakykime, į šiukšlių dėžę, kokia tada prasmė būti toje koalicijoje, jeigu niekas nevyksta?
O dėl šeimos apibrėžimo ir galimybės dar patvirtinti nutarimą dėl referendumo, tai tikrai jau nematau jokių galimybių. Klausymai vyks trečiadienį, išvada turėtų būti priimta ateinančiame Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje. Kitą savaitę plenarinių posėdžių neturėsime. Vadinasi, jeigu bus neigiama išvada, o beveik šimtu procentų garantuoju, kad ji bus neigiama, turėsime bandyti Seimo posėdžių salėje atmesti tą komiteto išvadą ir prašyti paskirti kitą komitetą.
Tada kitas paskirtas komitetas, jeigu tai pavyktų padaryti, turėtų vėl iš naujo svarstyti ir teikti savo išvadą. Ir dar du balsavimai. Mes iki gruodžio 7-osios tikrai niekaip nespėsime, kad ir kaip norėtume. Tie gražūs žodžiai yra skirti nuraminti ir galbūt užliūliuoti, kad visgi nekeltume kažkokių priekaištų ir panašiai.
Demokratų pozicija šeimos referendumo klausimu
Kaip suprantu, demokratai irgi nenori svarstyti referendumo klausimo, kaip ir dalis socialdemokratų, kurie tam labai priešinasi?
T. Tomilinas: Demokratai nei priešinasi, nei nesipriešina. Demokratai rūpinasi šeima. Iš tikrųjų rūpinasi Lietuvos šeima, ieško papildomo finansavimo. Aš visą mėnesį praleidau ieškodamas papildomo finansavimo biudžetui, kad galėtume įgyvendinti tuos reikalavimus, kuriuos turime, kuriuos surašėme koalicijos sutartyje ir kartu su valstiečiais bandome atstovėti derybose dėl biudžeto.
Mes norime, kad nuo liepos 1-osios atsirastų 100 procentų vaiko priežiūros išmoka. Mes norime, kad būsto programa regionuose būtų ambicinga, su 40 milijonų. Visam tam reikia lėšų, pastangų, didžiulio darbo. Aš kviečiu ir Ligitą, ir visus – tiesiog dirbkime dėl tos šeimos ir padarykime rimtus darbus. Ginčytis dėl kultūrinių apibrėžimų galime iki pamėlynavimo, bet tai niekur neveda. Tai šeimai niekaip nepadeda.
Mes gyvename ne daugumos diktatūroje, mes gyvename demokratinėje, liberalioje demokratijoje. Tai reiškia, kad sprendimai čia priimami per procedūras ir per labai rimtą atsvarų sistemą. Mes negalime rengti referendumo dėl bausmės grąžinimo, nors galbūt kas nors to panorės. Mes negalime pradėti diskriminuoti kokių nors žmonių, nors jie nėra daugumoje.
Taip funkcionuoja šiuolaikinė demokratija. Tai nėra minios valdžia, kuri tiesiog nusprendžia, kaip ir bus. Demokratija yra kur kas subtilesnis dalykas ir yra tam tikri straipsniai, kurie labai sunkiai keičiami. Galima, aišku, juos keisti, galima interpretuoti. Man labai keista. Konstitucinis Teismas yra toks, koks yra. Mes galime keisti patį Konstitucinį Teismą.
Jūs galite turėti savo kandidatą, tas žmogus gali tapti Konstitucinio Teismo teisėju ir galiausiai ta konstitucinė doktrina kažkaip formuosis kitaip. Bet žaidimo taisyklės dabar yra tokios. Yra Konstitucija, yra Konstitucinis Teismas ir mes žaidžiame pagal tas taisykles, kurias nustatėme. Referendumais mes tokių dalykų keisti negalime.
Jeigu pradedame tai daryti, tai šiandien galbūt neskausmingas sprendimas arba skausmingas tik mažumai, kurią mes sutrypsime ir pašokinėsime ant jos karsto, taip sakant, bet kitą kartą kas nors per referendumus sutryps mūsų teises. Ateis koks nors, nenoriu žinomų pavardžių minėti, iš „Ž“ raidės politikas į valdžią, užims daugumą ir pradės mūsų teises atiminėti. Norime mes to ar nenorime?
Todėl labai atsargiai reikia su referendumais. Jokia šalis nėra valdoma referendumais, išskyrus gal Šveicariją, kur yra atskiros tradicijos. Čia yra labai rimti dalykai ir, mano galva, mūsų rūpestis šeimomis pirmiausia pasireiškia biudžete.
Ar apie šeimos referendumą buvo kalbama sudarant koaliciją?
Jūs buvote darbo grupėse, kai buvo sudaroma koalicija. Buvo aišku, kad valstiečiai kels patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimą. Vieni sako – dėl išplėtimo, kiti – dėl susiaurinimo. Ar apskritai apie tai nebuvo kalbėta formuojant koaliciją?
T. Tomilinas: Jokių kalbų apie tai nebuvo. Išvis nulis.
Taip, bet ar buvo užsiminta? Nes bent jau iš valstiečių tenka girdėti, kad jie apie tai kalbėjo ir visi žinojo, jog tai jiems pamatinis klausimas.
T. Tomilinas: Ne, jie kalbėjo, kad vertybiniais klausimais, ir mes taip pat kalbėjome, kad vertybiniais klausimais balsuojame laisvai. Socialdemokratai taip pat turi vertybinių pozicijų, dėl kurių balsuoja laisvai. Visai neseniai buvo priimtas labai rimtas sprendimas. Mūsų frakcijoje žmonės balsavo įvairiai ir čia yra normali demokratija.
Lygiai taip pat ir valstiečiai kai kurių klausimų nenori, patys sabotuoja, neatneša į salę ir patys tempia gumą. Sau reikia irgi pritaikyti tą patį. Pavyzdžiui, partnerystės įstatymo neatneša ministrė iš tos pačios frakcijos. Šitoje vietoje irgi galima traktuoti kaip gumos tempimą.
Aš čia nenoriu nieko kaltinti, tik rodau, kad faktai yra tokie ir politinėse, kultūrinėse kovose kiekvienas išnaudoja visas galimybes. Mano galva, reikia susitelkti į realias šeimos pajamas, realų gyvenimą, šeimos poreikius ir tam turime skirti energijos.
Tai partneriai nebuvo įspėti, kad jums šis klausimas toks svarbus?
L. Girskienė: O kokio įspėjimo reikėjo, jeigu iniciatyva, nutarimas buvo registruotas šių metų balandžio mėnesį, o naujoji koalicija sudaryta birželio mėnesį? Viskas jau buvo aišku, su kokia nuostata mes ateiname.
Dabar noriu dar sureaguoti, kad sprendimai priimami per procedūras. Žinoma, bet kada tokių Seimo narių, kaip Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Sabatauskas, tų procedūrų nesilaikoma ir vilkinami procesai, man atrodo, turėtų būti kažkokia atsakomybė.
Mes esame kreipęsi į Etikos ir procedūrų komisiją ir tikrai laukiame. Yra pradėtas tyrimas dėl gerbiamo Sabatausko elgesio. Labai laukiame komisijos sprendimo ir tada žiūrėsime, kokių toliau imtis procedūrų.
Ir dar gerbiamam Tomui noriu replikuoti dėl to, kad demokratija nėra minios valdžia. Demokratijoje yra renkami politikai, kurie kartais susidievina ir galvoja, kad jie, atsisėdę Seimo posėdžių salėje, neatsiklausę tautos nuomonės, gali vienareikšmiškai priiminėti sprendimus. Tai, mano nuomone, demokratija ir yra minios valdžia, tautos valdžia.
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