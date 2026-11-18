Trečiadienį Seimo vadovybė pakeitė Patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisykles.
Jos papildytos nauju punktu, kad Seimo posėdžių salės balkone esantys asmenys negali trikdyti Seimo posėdžio, viešosios rimties ir tvarkos.
Seimo lankytojams uždrausta į posėdžių salės balkoną atsinešti žeminančių užrašų ir simbolių
Nustatyta, kad Seimo posėdžių salės balkone draudžiama apranga ir atributika su necenzūriniais, žeminančiais, diskriminacinio pobūdžio ar neapykantą kurstančiais užrašais, vaizdais ar simboliais.
Seimo posėdžio pirmininkas galės įspėti balkone esančius asmenis, kurie nesilaiko šiame punkte nustatytų reikalavimų, paprašyti juos išeiti iš Seimo posėdžių salės balkono arba pavesti Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams išvesti asmenį iš Seimo posėdžių salės balkono.
Trečiadienį patvirtintu pakeitimu taip pat nustatyta, kad trikdyti Seimo posėdžių negali ir Seimo nariai.
Tokius asmenis Seimo posėdžio pirmininkas galės įspėti, paprašyti juos išeiti iš posėdžių salės arba pavesti Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams išvesti iš salės.
Pasiūlymą dėl Seimo narių saugumo sustiprinimo pateikė ir Vadovybės apsaugos tarnyba. Ji norėtų labiau atriboti Seimo posėdžių salę, kur dirba parlamentarai, nuo lankytojų balkono, pastarąjį „įstiklinant“, tai yra įrengiant stiklinę sienelę. Tačiau šis sumanymas sukėlė abejonių keliems parlamento vicepirmininkams, todėl sprendimas dėl to kol kas nepriimtas.
BNS rašė, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas siekė griežčiau reglamentuoti tvarką Seimo posėdžių salėje ir lankytojų balkone.
Jis siūlė numatyti, kad Seimo nariai ir kiti Seimo posėdžių salės parteryje esantys asmenys negalėtų įsinešti ir demonstruoti plakatų, transparantų ar kitų panašių daiktų. Balkone esantiems asmenims norėta uždrausti reikšti pritarimą ar nepritarimą, įsiterpti, neleisti fotografuoti ir filmuoti naudojant apšvietimo įrangą arba blykstes.
Tam pasipriešino dalis Seimo valdybos narių, buvo sudaryta darbo grupė peržiūrėti elgesio parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone tvarką. Trečiadienį patvirtinti jos pateikti pasiūlymai.
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